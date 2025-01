Kad ste u dućanu primijetili proizvod ograničene cijene?

Prije godinu i pol, Vlada je prvi put izašla s listom 30 životno potrebnih proizvoda kojima je ograničila cijenu. Bilo je tad kritika da će tih proizvoda nestati, ali to se nije dogodilo. Ta lista vrijedi i danas, ali kad ste zadnji put primijetili jasno istaknuto da je cijena nekog proizvoda ograničena? Pogotovo naspram onih proizvoda koji su u tom trenutku na akciji koju je odredio trgovački lanac. Proizvodi ograničene cijene bili su teško primjetni, negdje na dnu ili ih i nije bilo u određenom dućanu. I na tom primjeru se može dobro vidjeti kako sve kod nas funkcionira. Nešto se napiše, Vlada se time hvali, a u stvarnosti se ne provodi i građani nemaju praviše koristi. Krenule su tad i velike akcije spuštanja cijena, ali i to se vremenom istopilo. Bez konkretnog obrazloženja, cijene hrane u Hrvatskoj jednostavno brže rastu nego u cijeloj, puno bogatijoj Europskoj uniji. Građani su bojkotom kupovine prije tjedan dana svima u tom lancu poslali jasnu poruku i vratili u fokus pitanje inflacije koja najviše pogađa one najsiromašnije. Novi bojkoti vjerojatno neće biti ni približno uspješni, ali cilj je ipak djelomično ispunjen.

