Fali mi mama. Fali mi da me čvrsto zagrli, fali mi da joj se isplačem na ramenu. Mi jesmo u kontaktu, ali nemamo ovo o čemu pričam, rekla je Florije Aslani (36) iz Zagreba.



Puna je ljubavi i topline i ruši sve predrasude o gruboj, neodgojenoj i problematičnoj domskoj djeci. Ne zamjera nikome ništa, pa ni majci za čijim dodirom silno pati. Unatoč djetinjstvu koje nije bilo onakvo kakvo je priželjkivala, našla je svoj put, slamku spasa, način da bude sretna. Čvrsto se uhvatila za svoje tri kćeri, supruga, obitelj koju je sama stvorila kad već u djetinjstvu nije mogla birati.

Florije je imala devet godina kad je završila skupa s godinu dana starijim bratom u Dječjem selu Lekenik.

Ona i brat nisu znali što se događa

- Tata je poginuo u prometnoj nesreći kad sam imala šest godina i mama je ostala sama s nama. Živjeli smo u teškom siromaštvu, ali bili sam sretna. Igrala sam se s prijateljima u šumi pored kuće, kraj potoka, sve je bilo idilično. Osim što nismo posjedovali ništa materijalno. No, to mi se tad i nije činilo tako strašnim. Onda je jednog dana na naša vrata pokucala socijalna radnica i rekla: “Ti i ti, spremite si najvažnije stvari i pođite samnom”.

Brat i ja nismo imali pojma što se događa, a mama i baka su plakale. Spremili smo se misleći kako idemo na izlet. Nikad se više nismo vratili - rekla je Florije. Priznaje kako, na koncu, nema loše uspomene iz Lekenika. Tamo je kaže, iskusila dobre stvari koje joj mama i tata nikad ranije nisu priuštili.

- Naučila sam voziti biciklu, role, prvi sam put vidjela more, bili smo i na skijanju i na klizanju. SOS mama je bila dobra i imala sam snažan poriv nazivati ju majkom, ali nisam mogla. Ostala je teta Goga. Sva ostala djeca bila su mi poput braće i sestara. Ne mogu se požaliti, ali... Ipak sam silno htjela klasičnu obitelj s mamom i tatom, pa makar to bili i neki nepoznati ljudi - priznala je Florije.

Ipak, najveća želja, Florije se nikad nije ostvarila. Udomitelji i posvajatelji prolazili su kroz Lekenik, ali ni za nju ni za brata nisu bili zainteresirani.

- Bili smo im prestari - kaže Florije.

Osim toga, smatra da je tu bio još jedan bitan faktor.

- Mama je redovito zvala u dom. Mislim da se bojala da će nas zauvijek izgubiti ako nas netko udomi pa je nastojala otići kod susjede ili u poštu kako bi nas nazvala da čuje kako smo. Smatram da bi socijalni radnici koji imaju uvid u obiteljsko stanje kroz duži period, trebali znati ili moći procijeniti da li se može pomoći tom roditelju da se poboljšaju uvjeti ili ne. Kao što plaćaju udomiteljima, možda se u nekim slučajevima može tako pomoći biološkoj obitelji - kaže Florije.

Ipak, nije bila ogorčena jer ju nitko nije posvojio, kao što nije ni danas. Otkriva kako je cijelo to vrijeme odrastanja u Domu, zapravo, samo bila zbunjena.

Majci se nije poželjela vratiti

- U početku nisam znala zašto smo uopće tamo, koliko ćemo ostati, hoćemo li se vratiti majci. Kasnije kad sam shvatila da povratka nema, čekala sam da nas netko posvoji i bila zbunjena jer se to nije dešavalo. A onda kad sam još dodatno odrasla i taman se navikla na sve to i svemu se prilagodila, došlo je vrijeme da odem. I tad sam shvatila da sam imala obitelj i ostala bez nje. Kad odrasteš u tom sustavu, jednostavno uvijek nekako ostaneš sam - s tugom će Florije.

S 15 godina su je smjestili u Zajednicu mladih Velika Gorica u kojoj odgajatelji pripremaju domsku djecu za samostalan život.

- Svaki vikend vraćala sam se u Lekenik. Nisam morala. Ali tamo mi je bila obitelj - kaže.

Majke se nikad nije odrekla, ali nikad joj se, tvrdi, nije poželjela vratiti. Ona je nju i brata posjećivala u Lekeniku u prvo vrijeme, a kasnije, kad je ostala bez posla i nije imala novaca za prijevoz, samo ih je zvala telefonom.

- Imala je težak život pa joj ništa ne zamjeram, ali me ljuti što nije bila iskrena prema nama i što je uvijek sve skrivala od mene i brata. Smatram da je to potpuno pogrešan način odgajanja djece. Svoju djecu zato učim iskrenosti i govorim im otvoreno, sve, možda čak i više nego što bi trebali znati. Prvenstveno želim da znaju da sam uvijek tu za njih, ono čvrsto rame na kojem mogu plakati i smijati se koje ja nemam u svojoj majci - odlučna je Florije.

U Zajednici je ostala do završetka srednje škole, a onda je od Grada dobila stan na korištenje na tri godine u kojem je živjela s cimericom. Za to vrijeme, morale su naći posao te pokušati se prehraniti i plaćati režije. Florije se zaposlila kao prodavačica u trgovini s igračkama te je tamo ostala pune četiri godine. Nakon što su prošle tri godine koliko je mogla ostati u državnom stanu, morala je iseliti i plaćati vlastiti podstanarski stan.

SOS mama ju je ohrabrivala

Uspjela je, radila je i brinula se sama o sebi. Međutim, s 26 godina ostala je trudna, a tadašnji dečko nije htio takvu obavezu. Florije se javila socijalnoj radnici i opet je završila u Domu u Nazorovoj gdje su joj dozvolili da ostane do godinu dana starosti djeteta. Bio joj je to, kaže, težak period.

- Nije bilo lako boraviti na istom odjelu s toliko mama i djece. Bio je to jedan veliki kaos, a ja sam samo htjela mir za sebe i bebu kojeg tamo nikako nisam mogla imati - uvjerava žena. Završila je tekstilnu školu, za krojačicu, iako je oduvijek htjela biti odgajateljica.

- Moja SOS mama govorila mi je da imam potencijala, ohrabrivala me da marljivo učim, steknem dobre ocjene pa da mogu upisati fakultet kojeg želim i postanem ono što želim. Međutim, meni se nije previše dalo učiti i danas mi je jako žao zbog toga. Kad bi barem dobila novu priliku. Voljela bih upisati psihologiju. Često se sjetim riječi tete Goge i nastojim svojoj djeci isto tako govoriti o važnosti učenja i dobrih ocjena. Nadam se samo da ću do njih doprijeti puno više nego je teta Goga mogla doprijeti do mene - kaže Florije.

Dodaje da je sa svojom SOS mamom još uvijek u kontaktu. Danas sanja o tome da se nakon porodiljnog na kojem je zbog najmlađe kćeri stare tek pet mjeseci, zaposli. Za kraj otkriva da ju je u životu koji nije bio nimalo nalik bajci, spasio smisao za humor te činjenica da je uvijek htjela vidjeti širu sliku svega što se oko nje događalo.

- Voljela bih da se u Hrvatskoj poboljša situacija s posvajanjem kako bi sva domska djeca dobila priliku da imaju mamu i tatu. Njih ti nikad nitko ne može zamijeniti - zaključila je hrabra Florije.