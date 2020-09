'Kad sve zbrojimo, korona nas je koštala 21 milijardu kuna'

Dosad je za očuvanje radnih mjesta isplaćeno 6,3 milijardi kuna, treba tome pridodati dodatne troškove koje smo imali za zdravstveni sustav koje početno nismo planirali, a i neke druge izdatke, kaže Marić

<p>Vlada produljuje gospodarske mjere zbog gospodarske krize izazvane epidemijom koronavirusa, ali i najavljuje reforme bez kojih se više ne može.</p><p>"​Dosad je za očuvanje radnih mjesta isplaćeno 6,3 milijardi kuna, treba tome pridodati dodatne troškove koje smo imali za zdravstveni sustav koje početno nismo planirali, a i neke druge izdatke. Sve skupa kad zbrojimo to je negdje oko 11,2 milijarde kuna do sada. To je sve već podmireno iz državnog proračuna", rekao je Marić za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3879484/vlada-nastavlja-potpore-ali-ne-svima-idu-li-reforme-i-otkazi-gost-rtl-a-danas-zdravko-maric/" target="_blank">RTL</a>.</p><p>U problemu je i prihodovna strana proračuna. Pada osnovna potrošnja, utržak PDV-a se smanjio.</p><p>"Zbog gospodarske neaktivnosti imate pad prihoda, a u isto vrijeme imali smo i mjere, prvo odgode, onda otpisa. Zatraženo je negdje 5,3 milijarde ukupno, do sada otpisano negdje 2,5 milijarde kuna. To sve skupa kad zbrojite i dodate ovaj pad poreznih prihoda uslijed korone, mi smo došli do razine od gotovo 21 milijardu kuna kad bismo podvukli crtu i rekli koliko nas korona do sada košta", kazao je Marić.</p>