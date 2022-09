Kad zakaže ‘nevidljiva ruka’ tržišta, države moraju reagirati

U ekonomskoj teoriji i praksi ne preporučuje se ograničavanje cijena u bilo kojoj državi jer to vodi do nestašica, gubitaka za tvrtke i kasnijeg snažnog rasta. U teoriji će “nevidljiva ruka” tržišta uvijek sve poravnati i potrošači će, sukladno pravilima ponude i potražnje, uvijek plaćati objektivnu vrijednost robe. U geopolitičkoj teoriji, države koje su međusobno ovisne o trgovini i razmjeni dobara, neće ići u sukob jer znaju da bi to osiromašilo upravo njihove građane.