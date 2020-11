Kada nema respiratora, a hitno ga pacijent treba, priključuju ga prvo na anesteziološki uređaj

Pitanje broja i dostupnosti respiratora bit će u Hrvatskoj jedno od ključnih pitanja dokle god traje pandemija. Ministar Vili Beroš pojasnio je za 24sata kako se spašava život kada u blizini nema slobodnog respiratora

<p>U ovom trenutku odgovorno tvrdim da nismo ugroženi s brojem respiratora, rekao je prije tri dana ministar zdravstva <strong>Vili Beroš. </strong></p><p><strong>Pogledajte video: Neki članovi Plenkijeva tima razmišljaju o odlasku</strong></p><p>Hrvatska ima preko 800 ovih uređaja raspoređenih po svim našim bolnicama, a prema potrebi ih sele u gradove gdje je stanje s oboljelima teže. </p><p>Od 1827 pacijenata s težim oblicima Covida-19, njih 196 je na respiratorima. Provjerili smo što se događa s pacijentima kojima naglo pozli i nužan im je respirator, a njega nema u blizini ili su svi trenutno u toj bolnici zauzeti.</p><p>- Trudimo se da do toga ne dođe. Uglavnom pacijenti su u tom prijelaznom razdoblju na tkozvanom high flow uređaju s visokim protocima kisika ili NIV- neinvazivna mehanička ventilacija. Ali ako je kritično, respirator je jedino rješenje i bojimo se da bi eskalacijom stanja i do te situacije moglo doći – kaže nam pulmolog <strong>Saša Srića. </strong></p><p>Prvi korak koji se radi jest locirane najbližeg transporstnog respiratora.</p><p>- U Republici Hrvatskoj imamo još oko 300 transportnih respiratora, koji mogu poslužiti za transport bolesnika, ali i za potporu mehaničke ventilacije u bilo kojoj stacionarnoj ustanovi – rekao je Beroš još u ožujku.</p><p>No ima i pacijenata koji odbijaju priključiti se na uređaj. Upravo takav slučaj, kaže nam ministar Beroš, imali su nedavno u Vinkovačkoj bolnici. Inače od 92 nova slučaja u Vinkovačko-srijemskoj županiji, 14 ih je u Vinkovcima gdje ukupno imaju 69 aktivna slučajeva.</p><p>- Ravnatelj Vinkovačke bolnice Šporčić, koji je ujedno anesteziolog, imao je prije četiri danapacijenta koji je dugo odbijao da ga se stavi na respirator. Pozvali su suprugu koja ga je nakon dugog nagovaranja uspjela uvjeriti te je intubiran i prevezen za Osijek gdje je, na žalost, ubrzo po dolasku umro – kaže nam ministar. </p><p>Na pitanje koliko bolnica Vinkovci ima respiratora kaže:</p><p>"Trenutno ima 7 respiratora od koja su 3 zauzeta nekovidom. Dakle slobodna su 4. Također ima 4 transportna ventilatora od kojih niti jedan nije zauzet. Također u hitnoj medicinskoj službi ima ako treba još 6 respiratora za transport ako bi zatrebalo, što nije bio slučaj, ali su bolnici na raspolaganju."</p><p>Pitali smo i koliko pacijent može biti piključen na respirator?</p><p>- Inače pacijent da treba može na biti na transportnom respiratoru do kad treba jer se može priključiti na centralne plinove pa radi kao i stacionarni – kaže nam ministar.</p><p>No kada nema ni transportnog respiratora na vidiku, bolnice su spreme na treću opciju.</p><p>- U bolnicama imamo i anesteziološke aparate koji se inače koriste za operacije, a u nužnim slučajevima mogu poslužiti i za Covid bolensike dok se ne priključe na respirator – pojasnio je ministar. </p>