Kafići rade od ponedjeljka: 'Bit će teško, ali imajte strpljenja'

Pripremili smo se i radili smo s gospodinom Capakom. Naši epidemiolozi su prihvatili sve naše zahtjeve i pripremili smo se sukladno njihovim preporukama. Udaljenost metar i pol između stolova i na samom ulazu ćemo odvojiti veće grupe ljudi. Ako dođe više ljudi, 10-15, smjestit ćemo ih dalje od drugih, rekao nam je u petak navečer Franz Letica iz Udruge zagrebačkih ugostitelja koji u ponedjeljak otvara svoj kafić.

POGLEDAJTE VIDEO: Razgovor s ugostiteljem

Franc u ponedjeljak otvara kafić: ‘Bit će teško, ali spremni smo’ Franc u ponedjeljak otvara kafić: ‘Bit će teško, ali spremni smo’ Reporteri: Emirat Asipi i Maja Krištafor Objavljuje 24sata u Petak, 8. svibnja 2020.

Naime, radi se o trećoj fazi popuštanja epidemioloških mjera.

Letica je objasnio i kako će kafići funkcionirati. Na samom ulazu u kafić obavezno treba stajati natpis o dezinfekciji ruku. Građani će, nakon što dezinficiraju ruke, sjesti za stol i poštivati udaljenost od drugih. Konobar će doći po narudžbu, uzeti ju, a zatim, kako to i inače biva, donijeti što ste naručili.

Suživot s koronom ugostiteljima neće biti jednostavan. Preporuke su da postoje više konobara u objektima koji bi radili različite poslove i tako sveli širenje korona virusa na minimum, no u nekim kafićima to nije moguće.

Letica kaže da to neće predstavljati problem.

- Ako konobar nosi pića, on prvo s tacne mora odložiti to piće gostima, a onda ići skupljati prljavo suđe. Na tacni ne smije biti jedno i drugo istovremeno - objasnio je i rekao da će konobari morati nakon što naplate piće, svaki put dezinficirati ruke.

Preporuke za goste

- Zaštitna maska je za bolesne ljude. Ako ste zaraženi i bolesni, nemojte ni ići u kafić. Mi još nismo naviknuli na maske i rukavice - rekao je Letica. No, upozorava goste kako bi bilo dobro da se ruke dezinficiraju pri ulasku u kafić, ali i pri ulasku i izlasku iz toaleta, makar i oprali ruke.

Zbog zaštitnih sredstava, ali i krize koja je uslijedila zbog pandemije korona virusa, mnogi se pitaju hoće li ugostitelji dizati svoje cijene. Letica kaže da ne bi trebali te da je anketa koju su proveli pokazala da će 80 posto ljudi opet početi ići u lokale. No, ističe da će i po popuštanju mjera najviše patiti restorani.

Na pitanje ima li uopće smisla otvarati ugostiteljske objekte pod ovim uvjetima, odgovara:

- Svima nam je doma "pun kufer". Ja sam prvi put doživio ovaj godišnji odmor od dva mjeseca od '91. otkad imamo svoj lokal. Čekamo da krenemo u posao, vidimo se s ljudima... Neki od nas su koristili društvene mreže da ostanemo u kontaktu s našim klijentima. Imajte strpljenja, bit će kašnjenja i čekanja - poručio je.

Svi u gubitku, konobarima - otkazi?

Iako će otvarati lokale, doći će do trenda otpuštanja konobara zbog velikih financijskih gubitaka.

- Vidjet ćete gazde kako s obiteljima rade po lokalima. To će biti naša normala. Zbog manjka posla nećemo moći platiti druge i osjetit će se pad, to je neminovno, ali koliko će biti to još ne znamo. Dobro je što nam djelatnici koriste mjeru od 4000 kuna i u svibnju gdje ćemo imati čovjeka skoro pa besplatno. Moći ćemo napraviti kalkulaciju koliko smo dobili, a koliko izgubili - poručio je.

- Srećom, nemam kredite ni dugove prema dobavljačima. Uvijek je sve plaćeno i podmireno. No, morao bih pogledati rokove trajanja na bačvama pive. To ćemo morati baciti - rekao je. A osim nabave pića i osoblja, dolaze i režije.

Bez kafića u centru Zagreba

Još jedan problem koji ističe Letica je taj da, iako će ugostitelji moći proširiti svoje terase, neki gosti će možda biti odbijeni zbog posljedica potresa u ožujku i zgrada koje još nisu sanirane, a nalaze se kraj terasa.

- Mislim da neće sjesti tamo gdje im nešto može pasti na glavu - poručio je. Istaknuo je i da je teško da se kafići u centru Zagreba otvore u ponedjeljak, upravo zbog posljedica potresa.

Restoranima gore, ali hrana bolja?

Osim što je manje gostiju izjavilo da će ići u restorane, ovi ugostiteljski objekti morat će imati jednokratno posuđe na koje će trošiti više novaca, ali i dulje moraju pripremati hranu. Kod kafića je to jednostavnije.

- Mi samo upalimo kafe aparat, a i u Hrvatskoj postoji trend ispijanja kave, mislim da se to neće promijeniti - rekao je.

No, postoji i jedna dobra stvar za restorane - kvalitetnija hrana koja se može nabavljati iz brojnih OPG-ova. Štoviše, Letica preporučuje svim ugostiteljima da se okrenu prema nabave svježe i domaće hrane, no ne može reći hoće li cijene ići zbog toga gore ili ne.