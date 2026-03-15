Krešimir Grbić predaje u Pomorskoj školi u Zadru. Živi u Ugljanu i brodicom putuje na posao. Treba mu pola sata da doplovi do radnog mjesta
'Kaićem od Ugljana svaki dan plovim do škole gdje predajem'
Jedna posve posebna brodska linija iz lučice Otrić u Kalima, do lučice Foša u Zadru, nema raspored. Osim što ovisi o vremenskim uvjetima, polazak i dolazak diktira početak predavanja u zadarskog srednjoj Pomorskoj školi jer profesor Krešimir Grbić do svog radnog mjesta dolazi brodom ili, kako u Dalmaciji kažu, kaićem. Profesor koji sad predaje nautičku grupu predmeta, osam godina je plovio na prekooceanskim brodovima. Sad je velika mora i oceane zamijenio zadarskim kanalom koji razdvaja Zadar od otoka Ugljana, na kojemu živi.
