Kakav (ne)sretnik! Promašio je sve brojeve i dobio 80.000 €

U večerašnjem izvlačenju 219. kola igre Sve ili Ništa izvučeni su brojevi:

2, 7, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , koji su jednom igraču donijeli dobitak (NIŠTA) u iznosu od 80.000,00 eura. Sretnik je promašio sve brojeve i osvojio vrijedni dobitak.

Dobitni listić odigran je na prodajnom mjestu ovlaštenog partnera SPAR HRVATSKA,

IVANA FISTROVIĆA 25, SISAK.

Sretni dobitnik uplatio je 2 kombinacije u iznosu od 2,60€, iskoristio promotivnu akciju „Odigraj 2 kombinacije Sve ili Ništa i osvoji bonus - Sve ili Ništa“ te je na osvojenom bonus listiću ostvario vrijedan dobitak.