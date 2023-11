Kako će izgledati zagrebački advent: 'Sajma zbog radova neće biti na Gornjem Gradu'

Advent u Zagrebu službeno će započeti 2. prosinca 2023. i trajati do 7. siječnja 2024. godine, no veliki je novitet kako će sve lokacije moći raditi i nekoliko dana prije službenog otvorenja. Riječ je o svojevrsnom razdoblju zagrijavanja, odnosno takozvanom warm up periodu koji će početi 29. studenog i trajati do 2. prosinca.

Ove godine zbog radova na Gornjem Gradu neće se održavati tradicionalni 'Baš naš' kao i prijašnjih godina. Ove godine će se 'Baš naš' održavati na Trgu bana Josipa Jelačića.

Novitet 'Veliki veliki Božić' će se održavati na Trgu Petra Svačića, tamo će u prekrasnim dekoracijama moći uživati najmlađi sugrađani.

- Na Trgu braće Mažuranić će se održavati 'Bal na Mažurancu'. U njemu će uživati nešto stariji posjetitelji, tamo ćemo stvoriti vrlo elegantnu sredinu za plesanje i uživanje. Pripremite sve plesne cipelice i vidimo se na Mažurancu - kazao je Damjan Geber iz Kreativnog studija Brigada.

Turistička zajednica će tradicionalno velikim Orašarima ukrasiti Trg Republike Hrvatske. Tema na Trgu bana Josipa Jelačića je Kaleidoskop gdje će se više manjih događanja objediniti u jedan veći događaj. Prvi puta će u Zagrebu besplatno nastupati Australski zborovi, a ove godine se slavi i 50 godina postojanja Koncertne Dvorane Vatroslav Lisinski. Zagreb u suradnji s KD Vatroslav Lisinski će u tri dana organizirati događanja i koncerte ondje, a posjetitelji će moći zaviriti i u skrivene prostorije dvorane.

- Novitet je i Flesh Mob u tramvaju. Naime, posjetitelji će moći s najdražim pjevačima pjevati blagdanske pjesme. Ne znamo s kim, kada ili u kojem tramvaju, ali to je čar Flesh Moba - kazala je direktorica TZGZ-a Martina Bienenfeld.

Time Out Heritage hotel organizira 'Wooftop Pawty' za naše omiljene kućne ljubimce. Također, adventski ukrašen će biti i Cat Cafe u Zagrebu. Održavat će se i 'Junior advent' za naše najmlađe.

- Uveli smo jasne transparentne natječaje za organizatore i ugostitelje koji će ove godine završiti ranije kako bi se svi mogli pripremiti na vrijeme. Prihodi će biti oko 480.000 eura što je više nego 2019. godine kaka takvih natječaja bilo nije. U novogodišnjoj noći će Zagrepčane uveseljavati Let 3 sa Zagrebačkom filharmonijom. Imamo nikad bogatiji program koji ćemo svake godine nadograđivati - kazao je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

Tomašević je naglasio da će na Cvjetnom trgu svake subote posjetitelji moći uživati u koncertima natjecatelja The Voicea.