Kako će štedjeti županije? Tek njih 6 reže plaće dužnosnicima

Zbog neizvjesne ekonomske situacije koju je izazvala epidemija korona virusa, nužne su uštede na svim razinama. Zanimalo nas je planiraju li županije zbog krize smanjivati plaće dužnosnicima, ali svojim zaposlenicima. Iz osam županija nismo dobili odgovor, a riječ je o Virovitičko-podravskoj, Krapinsko- zagorskoj, Sisačko-moslavačkoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Požeško-slavonskoj, Brodsko-posavskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Međimurskoj županiji. Četiri županije ne žele povući poteze dok ne vide rezultate pregovora sa socijalnim partnerima.

Podsjetimo, sindikati javnih i državnih službi odbili su prijedlog Vlade da se ne povećava dogovoreno povećanje osnovica plaća u lipnju i listopadu za po dva posto, kao i da se odustane od božićnice i regresa za ovu godinu, što su sindikati odbili. U samo šest županija odlučili su se za rezove, a dvije županije i to Koprivničko- križevačka i Karlovačka županija srezat će proračunski novac za rad političkih stranaka. Jedino Ličko-senjska županija ne planira smanjivati plaće, ali u planu su im proračunske uštede na drugim stavkama od 3,2 milijuna kuna. Župan Darko Milinović plaće ne želi dirati jer su proteklih godina one smanjene u tri navrata za 25 posto te dužnosnicima za 13 posto. Uz to, u županiji navode da su smanjili su broj zaposlenih, ukinuli troškove prijevoza zaposlenicima koji do radnog mjesta imaju manje od dva kilometra, ali i naknade predsjednika, potpredsjednika i članova Županijske skupštine. Najveće smanjenje plaća očekuje zaposlene u Varaždinskoj županiji.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL Darko Milinović, ličko-senjski župan

Službenici i namještenici, zaposleni u ustanovama i tvrtkama u vlasništvu županije ostat će bez 20 posto plaće. Zamjenici župana Radimira Čačića odrekli su se neto plaće u istom postotku, a samom županu u istom postotku smanjena je naknada. Taj novac preusmjeren je u poseban fond za bespovratnu pomoć obrtnicima u županiji, koji su zatvoreni zbog korona virusa.

Koprivničko-križevačka županija iduća tri mjeseca smanjit će plaće svojih zaposlenika za 10 posto, a za ovu godinu ukinuli su uskrsnicu, regres i božićnicu, a ostavili tek dar za djecu. Dužnosnici pak ostaju bez 15 posto plaće, ukidaju se naknade za rad u Županijskoj skupštini, a za 50 posto smanjili su naknadu političkim strankama.

I Vukovarsko-srijemska županija odlučila se smanjiti plaće djelatnicima za 10 posto, a dužnosnicima od župana, njegovih zamjenika te direktorima i ravnateljima županijskih ustanova ona će biti umanjena za 15 posto. Odrekli su se uskrsnice i uskrsnih paketa te regresa. Ukinuta je i naknada za članove nadzornih odbora i upravih vijeća u trgovačkim društvima i ustanovama kojima je županija osnivač.

Damir Jelić (Karlovačka), Radimir Čačić (Varaždinska), Darko Koren (Koprivničko-križevačka), Božidar Longin (Zadarska), Božo Galić (Vukovarsko-srijemska) i Nikola Dobroslavić (Dubrovačko-neretvanska županija) rezali su plaće od 10 do 20%



Karlovačka županija jedina je išla na progresivno smanjenje plaća što znači da oni s najnižim primanjima od te mjere biti izuzeti. Najveći teret podnijet će oni s najvišim primanjima, a masa plaća tako je smanjena za 11 posto. Bez 20 posto plaće u toj županiji ostat će župan, njegovi zamjenici dobit će 15 posto manju plaću, pročelnici za 14 posto, voditelji odsjeka 13, a savjetnici za 12 posto. Zaposlenici koji imaju visoku stručnu spremu ostaju bez 10 posto plaće, a onima s višom stručnom spremom plaća će biti manja za 5 posto. Županijski djelatnici dobrovoljno su se odrekli uskrsnice i taj novac namijenjen je za kupnju respiratora. Za 10 posto smanjili su naknade predsjednicima i članovima upravnih vijeća u kojima je županija osnivač, naknade vijećnicima Županijske skupštine i članovima radnih tijela. Uz Koprivničko-križevačku i Karlovačka županija smanjila je iznos za sufinanciranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 15 posto.

U Dubrovačko-neretvanskoj i Zadarskoj županiji plaće zaposlenika i dužnosnika smanjenje su za 10 posto. U Šibensko-kninskoj županija čekaju dogovor socijalnih partnera oko smanjenja plaća, ali odrekli su se novca za uskrsnice, regres i božićnice. U Primorsko-goranskoj županiji, kažu tek kako je izvjesno da će morati posegnuti za smanjenjem plaća no odluku o visini donijet će, kažu, kad će raspolagati svim podacima neravnoteže prihodovne i rashodovne strane proračuna. Sličan odgovor strigao je i iz Osječko-baranjske županije. I u Zagrebačkoj županiji čekaju kraj pregovora sa socijalnim partnerima oko smanjenja plaća, no podsjećaju da su se župan i njegovi zamjenici odrekli plaće za ožujak i taj novac preusmjerili za pomoć gospodarstvenicima. U isti fond usmjerit će se novac namijenjen za uskrsnice i regrese svih djelatnika županije.

