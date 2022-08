Kako će završiti 'rat' na otoku? Suvlasnik parcele: 'Podržavam Slovenca, idem do kraja na sud'

Na otoku Tijatu u šibenskom arhipelagu, nedaleko od Vodica, u posljednje vrijeme atmosfera je uzavrela. I to ne zbog visokih temperatura, već, kako su prvi pisali morski.hr i dalmacija danas, zbog sukoba dijela suvlasnika parcela na otoku sa slovenskim investitorom Darkom Velikonjom koji već nekoliko godina tamo ima restoran Spirito. Gnjevni suvlasnici s otoka Prvića, njih više od stotinu, optužili su ga za bespravnu gradnju, da je uzurpirao obalu, oteo im djedovinu te da od svega profitira. Obiteljske razmirice oko otoka i komplicirani imovinsko-pravni odnosi su nakon više prijava i odluka različitih državnih institucija kulminirale ovog ljeta odlukom državnog inspektorata da se restoran zatvori.

Nakon toga dogodio se incident i verbalan napad slovenskog investitora na novinarku Maju Sever i sutkinju Sandru Artuković dok su fotografirale restoran. Velikonja je zajedno s još jednim muškarcem zbog incidenta bio i pritvoren. Zatim je u Slovenskim novicama rekao kako se ispričava Maji Sever zbog svega, ali i dodao kako 'Hrvati ne žele slovenske eure' te kako mu je onemogućen rad i najavio kako će sve rješavati na sudu. Priči o Tijatu tu, kako se čini, neće biti kraj jer nastavak sudske bitke najavljuje i Nenad Antulov, jedan od suvlasnika nekretnine na Tijatu, od kojeg je Velikonja i preuzeo restoran.

Kako je Velikonja uopće postao vlasnik spornog restorana: 'Sklopili smo ugovor'

- Ta parcela se obrađivala zadnjih stotinjak godina. Moj tata je 40-ih godina dozvolio Poljoprivrednoj zadruzi da tamo sagradi štalu, cisternu za vodu i jednu pastirsku kućicu. Zadruga je radila do kraja šezdesetih - rekao nam je Antulov. Na toj parceli je, kaže, i sam vodio ugostiteljski objekt. Zemlju je, kako sam ističe, pradjed ostavio njegovom djedu, a on je iz Australije poslao punomoć baki.

- Tijekom 2011. krenuo sam u to sve, otvorio tamo restoran, dobio sam sve papire, suglasnost od Grada Vodica, sve 'po špagici'. Normalno sam radio pet godina. Nitko od mojih rođaka nije se bunio, svi su dolazili, vladala je idila. Došla je 2016. godina, iskrcalo se tad 11 inspektora na parcelu, stigli su s gumenjacima. Češljali su poslovanje cijeli dan. 'Lupili' su mi neke smiješne kazne jer je na vizitkama pisalo 'konoba' umjesto restoran, jer sam služio domaću šepurinsku travaricu, a na računu iz OPG-a nisam imao markicu i zbog sličnih nebuloza - kaže. Na kraju je odustao i odlučio dati restoran u najam. Među najboljim ponuđačima bio je, kaže, Slovenac Darko Velikonja.

- Sklopili smo ugovor na 13 godina, isplaćivao je unaprijed. Miran sam otišao u penziju i mirno živio pet godina. Sad se tamo neki žale i grabe za nešto što nije njihovo. Pokrenuo sam i pojedinačni postupak prema sudu, uključio cijelu obitelj, dao kontakte svih osmero. Na rješenje suda žalilo se stotinjak ljudi. To je sve zavist i jal - dodao je. Slovenskog biznismena, kaže, potpuno podržava. Njegov nećak Dražen Carević, čija je mama Ruža jedna od osmero nasljednika iz obitelji Antulov, također je uz njega.

- Smatram da sve kreće od institucija, oni imaju sve papire 'crno na bijelo', ali ništa se ne rješava. Taj postupak treba riješiti i to što prije - rekao nam je.

Odvjetnica tvrtke: 'Želimo nastaviti sa zakonitim radom'

Velikonja je restoran uzeo u najam preko svoje tvrtke Sottovento, čija je direktorica Gorana Cvitan. Restoran je odlukom državnog inspektorata zatvoren, a Cvitan tvrdi kako su pretrpjeli ogromnu štetu.

- U srcu sezone su nas zatvorili. Roba nam se kvari, sve propada. Borimo se, trudili smo se maksimalno. Imamo dvadesetak ljudi na plaćama, nije bilo otkaza jer se sve nadam da ćemo uspjeti ovo riješiti. Imali smo super recenzije i to nam je srušila ova situacija, napali su nas sa svih strana - rekla nam je Gorana Cvitan, dodavši kako im se javljaju stalni gosti i pružaju im podršku.

- Tvrtka Sottovento je 2017. godine s jednim od suvlasnika nekretnine čestice 2265 K.O. Prvić koji je upravo tamo do tada obavljao ugostiteljsku djelatnost, sklopila ugovor o podzakupu na pet godina, odnosno do listopada 2021.g. , do kada je Sottovento obavljala ugostiteljsku djelatnost bez problema, temeljem privremenog rješenja o minimalnim tehničkim uvjetima (MTU) koje im je izdalo županijsko nadležno upravno tijelo - priča Suzana Mandić, odvjetnica tvrtke.

Do listopada lani, kaže, nije bilo nikakvih prigovora na rad tvrtke kao niti ranije na obavljanje iste djelatnosti od strane Nenada Antulova.

- Ovo je prva godina u kojoj tvrtki Sottovento nije izdano rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima, no po Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, tvrtka ispunjava sve zakonske uvjete za izdavanje privremenog rješenja o minimalnim tehničkim uvjetima. Drugim riječima, realno je očekivati da će tvrtka nastaviti raditi uredno jer je njeno poslovanje čisto i zakonito od početka - naglašava Mandić. Objašnjava kako je ono što se ove godine promijenilo u odnosu na prethodnih pet samo osnova po kojoj Sottovento koristi nekretninu.

- Ranije su imali ugovor o podzakupu, a sada koriste nekretninu temeljem Predugovora o kupoprodaji sa svih osam suvlasnika i zapravo jedinih i stvarnih suvlasnika te nekretnine - kaže odvjetnica. Sottovento želi nastaviti sa zakonitim radom, ističe.

- Ispunjavaju sve uvjete za rad i potpuno je pogrešno stvorena percepcija da ne ispunjavaju minimalne tehničke uvjete kao i da je tvrtka uzurpirala i okupirala predmetnu nekretninu. Upravo suprotno. Ima valjanu pravnu osnovu. Naglašavam da prije nego li je Sottovento predala zahtjeva za MTU za ovu godinu, tražili smo izričite upute, kako od Ministarstva turizma i sporta tako i od nadležnog lokalnog tijela. Dobili smo istu uputu. Moja stranka je ispunila sve uvjete sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti - kaže Mandić te zaključuje kako ne vidi realan ni valjani pravni interes mještana za uništenjem poslovanja restorana Spirito s obzirom na to da od prihoda koji ta tvrtka stvara, profitira nekoliko razina vlasti.

Proces je na sudu: 'Situacija je došla do usijanja'

Da bi Sottovento kupio parcelu na kojoj je restoran donedavno radio, potrebno je prvo da se Antulovi uknjiže kao stvarni vlasnici. Taj proces na sudu vodi odvjetnik Branimir Zmijanović koji, kako naglašava, vjeruje u pozitivan ishod. Svjestan je činjenice da je situacija došla do usijanja.

- Jedan od 'glasnijih' Prvićana u ovom slučaju, predstavnik vlasnika zemljišta na Tijatu, svojedobno je potpisao izjavu kojom priznaje vlasništvo obitelji Antulov. Danas radi potpuno suprotno onoga što je osobno potpisao - tvrdi Zmijanović.

Jelić: Državni inspektorat je jedini nadležan

Cijelu imovinsko-pravnu zavrzlamu na jednom od najljepših hrvatskih otočića komentirao je i i šibenko-kninski župan Marko Jelić koji kaže da je 'upoznat sa slučajem Tijat'.

- Te 2017. godine nije bilo prijepora kojih imaju sad. Problem je nastao zbog neslaganja suvlasnika. Mi imamo ovakvih pet tisuća predmeta godišnje – rekao je Jelić pa sugerirao da se traži očitovanje Državnog inspektorata, kako kaže, jedinog nadležnog u ovom slučaju.

Državni inspektorat: Nemaju važeće rješenje o minimalnim uvjetima

Velikonja se ispričavao

U intervjuu Slovenskim novicama Darko Velikonja je rekao kako se ispričao Maji Sever, što su nam potvrdili njegovi odvjetnici faksimilom isprike.

