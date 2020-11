Kako je Božinović napokon uspio pobijediti korona virus

Nove mjere nacionalnog stožera odjeknule su kao bomba. Korona virus nakon ovoga nije imao drugog izbora nego položiti oružje i predati se

<p>Uvodi se zabrana prodaje alkoholnih pića od 22 do 6, govori Božinović u mikrofon.</p><p>U tom trenutku odjeknuo je glasan prasak u stožeru koronavirusa. Predsjedavajući Covid je pao sa svoje minijaturne fotelje. Ustao je, polako, vratio fotelju u početni položaj i počeo trljati sljepoočice. Nije sjeo.</p><p>Odšetao je do ekrana, šutke, i zagledao se u ljudskog šefa stožera. Nitko nije ni pisnuo. Virusi su se uplašeno ogledavali oko stola, čekajući da gazda progovori.</p><p>Napokon se vratio i umorno sjeo za stol. Nesigurno se osmjehnuo i podigao blijedo lice prema okupljenima.</p><p>- Nemojmo se zavaravati, znali smo da će doći do ovog trenutka. Bilo je samo pitanje vremena kad će otkriti našu najveću slabost. Kupovanje pive po noći - prozborio je alfa Covid.</p><p>Jedva je izustio zadnje riječi.</p><p>Ustao je, otišao do globusa, otvorio ga i izvadio bocu za posebne prilike. Natočio je svima za stolom.</p><p>- Bila je čast služiti s vama - rekao je tiho.</p><p>Dok su čaše zveckale, službenik je nečujno zatvorio vrata.</p><p> </p><p>Više crtica ovog autora pročitajte <a href="https://www.24sata.hr/trazi?query=boljedamu%C4%8Dim" target="_blank">OVDJE</a></p>