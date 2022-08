Kako je HDZ preuzeo zdravstvo: Ovo su ključni ljudi koji vode bolnice s iskaznicom stranke

Iako se politika i zdravstvo ne bi smjeli miješati, nego bi se ravnatelji zdravstvenih ustanova trebali birati isključivo po stručnosti, a to u Hrvatskoj nije slučaj. Ravnatelji bolnica imenuju se po stranačkoj iskaznici pa se tako u ovom trenu na čelu gotovo svih hrvatskih bolnica nalaze HDZ-ovci koji su nedodirljivi. To pokazuje slučaj mnogobrojnih afera koje se vežu uz imena nekih ravnatelja ili pak afera vezanih uz situacije u pojedinim bolnicama, ali ni nakon utvrđenih nepravilnosti, ravnatelji s HDZ-ovom stranačkom iskaznicom nemaju razloga za strah jer i dalje ostaju čvrsto sjediti na svojim šefovskim pozicijama. Dok se u Europi smjenjuju ministri, u Hrvatskoj je teško smijeniti ravnatelja neke bolnice, bez obzira na to što se tijekom njegova mandata događa u zdravstvenoj ustanovi kojoj je na čelu.