Kako je otrov završio u bočici? Kemičari za 24sata: 'Ovako se lužina mogla pojaviti u piću'

Konačno su poznati rezultati vještačenja nad bočicom mineralne vode s okusom Romerquelle kojom se u subotu navečer kemijski otrovao mladić J. G. (19). Mladić je otpio gutljaj, počeo je vikati i mahati rukama. Vikao je da ne može disati, a onda je počeo povraćati krv. Na stolu su ostali bočica vode i čaša iz koje je pio. Policija je uzela uzorke iz boce i iz čaše. Oba uzorka su se podudarala, kako su jučer objavili. To je isključilo mogućnost da je trovanje došlo sredstvom iz čaše. Daljnjim ispitivanjem utvrdili su kako je mladić popio jaku lužnatu vodenu otopinu. Otopina je imala vrlo jaku pH vrijednost - 13,6.

- Temeljem utvrđenoga kemijskog sastava može se zaključiti da je riječ o nekom sredstvu za pranje i/ili odmašćivanje - objavila je policija.

Tijekom očevida policija je izuzela bocu te uzorak iz čaše i poslala sve u Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić". Istraga je odmah krenula. U sve se uključila i sanitarna inspekcija pod Državnim inspektoratom kako bi se utvrdilo je li problem možda u sigurnosti samog pića. Zbog toga je inspekcija izuzela ostale boce iz kafića kako bi utvrdili je li problem u jednoj boci ili nekoliko njih.

Jednako je bilo i u dva slučaja trovanja u Zagrebu. U tim slučajevima jedan je mladić kupio Coca-Colu na aparatu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, a drugi u maloprodajnom dućanu. Policija je krenula odmah i u postupanje u tim slučajevima, izuzela sporne boce, a ostale je na ispitivanje poslala inspekcija.

Analiza uzoraka

Analiza sanitarne inspekcije utvrdila je da pH vrijednost uzoraka iz boca Romerquellea i Coca-Cola iz kojih nisu pili otrovani odgovara takvim vrstama napitaka te da ta vrijednost ne bi trebala imati sposobnost izazivanja učinaka nagrizanja sa simptomima pečenja i bola u usnoj šupljini. Ukratko, da je s njima sve u redu.

Potegnulo se zbog toga pitanje je li do opasne lužine u pićima došlo greškom pri proizvodnji, u transportu ili pak ljudskim faktorom.

Dekan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. Ante Jukić, i prodekan istog fakulteta, prof. dr. Ernest Meštrović, za 24sata su naveli da je lužina s pH 13,6 pronađena analizom u bočici mineralne vode izuzetno visoke koncentracije i jako nagrizajuća. Može se, navode, koristiti i za čišćenje, ali vjerojatnost da se u tako visokoj koncentraciji koristi u proizvodnim pogonima u kojima Coca-Cola puni pića praktički ne postoji.

Da je tekućina u mineralnoj vodi završila u kafiću, prof. dr. Jukić i prof. dr. Meštrović ne smatraju vjerojatnim s obzirom na informaciju da je bočica bila tvornički zatvorena, a jednako tako isključuju i mogućnost da se pogreška dogodila u pogonu. Ostaje, naravno, teorija da je netko namjerno ulio opasnu lužinu u bočicu, pa zato dekan i prodekan kažu kako ova priča dalje može imati nastavak samo u vidu kriminalističke istrage. Konobar, kao niti mladić koji je u Rijeci popio gutljaj iz bočice i završio u bolnici, nisu ništa mogli naslutiti jer je, kako kažu stručnjaci, riječ o bezbojnoj tekućini bez mirisa i okusa. No istodobno je riječ o vrlo agresivnoj i korozivnoj supstanciji koja izaziva opekline.

- Institucije trebaju biti otvorene prema javnosti, koja ima pravo na informacije. Generalna poruka bi trebala biti 'budite na oprezu, a mi ćemo ustanoviti što se dogodilo'. Mi stručnjaci s Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije izvrsno smo opremljeni, imamo znanje i spremni smo u svakom trenutku dati svoju maksimalnu pomoć u rasvjetljavanju ovog slučaja. Ali još nas nitko od državnih institucija nije kontaktirao - kažu prof. dr. Jukić i prof. dr. Meštrović.

Kemičar dr. sc. Nenad Raos za 24sata je također komentirao rezultate analize bočice iz Rijeke. Dao je malo drukčije objašnjenje.

- Netko nije provjerio je li prije punjenja pića sva lužina isprana, pa je vjerojatno prvih nekoliko boca kontaminirano. Inače, lužina masti pretvara u proteine te na taj način oštećuje tkiva. Može prouzročiti površinske ozljede sluznice, a tkiva se regeneriraju. Nadam se da neće biti novih slučajeva - kazao je kemičar dr. sc. Nenad Raos.

Poruka Coca-Cole

Coca-Cola se jučer osvrnula priopćenjima nakon rezultata sanitarne inspekcije istaknuvši kako je to pokazalo da su njihovi proizvodi ispravni. Uz sve to, pitanje je kako će sad teći istraga i kako će se utvrditi tko je odgovoran za nekoliko slučajeva trovanja.

Ministar zdravstva Vili Beroš također se pita kako je moglo doći do ovakvog slučaja, ali da je sve u fokusu kriminalističke obrade.

- Ova koncentracija lužnate stvari izazvala bi tegobe kakve je izazvala u Rijeci. Moglo bi se raditi o grešci ili sabotaži. Kako je došlo do toga, teško je reći. Možemo pretpostaviti da se radilo o grešci kakve su se već ranije događale - rekao je Beroš.

Može li se zaključiti da je riječ o podmetanju ili namjernom trovanju, Beroš kaže kako je to sad u fokusu kriminalističke obrade.

- Kao što se može raditi o podmetanju, isto tako se može raditi i o grešci, nenamjernoj grešci. Neupitno je da je došlo do određene greške jer sadržaj te bočice nije bio ta uobičajena voda već je bila određena lužina. Kako je do toga došlo, teško je reći. Kriminalističko istraživanje će pokazati. Možemo pretpostaviti da se radilo o grešci kakve su se ranije događale kad ljudi ne paze u što stavljaju različite agresivne medije pa kasnije misle, s obzirom na to da se nalazi u boci od pića, da je doista pića, a ustvari je nešto drugo - dodao je.

Beroš je dodao i da im se javilo 45 ljudi, a da je samo četvero doista imalo određene posljedice, ali na nivou prvog stupnja od moguća četiri. Dakle, samo crvenilo i otok sluznice.

Pet ključnih informacija iz slučajeva trovanja: