Kako je Plenković ustavne stručnjake otpisao kao ljevičare u pokušaju da im začepi usta

Plenković: "Nek' se javi netko od njih da glasa za HDZ, ja ću ga učlaniti odmah".

Novinarka: "Ali glasanje je tajno".

Plenković: "Nije ništa tajna, sve se manje-više u Hrvatskoj zna, tko je kome sklon i tko ima kakvu političku provenijenciju".

Tako je premijer Andrej Plenković otresao s revera nedavnu inicijativu jedanaestoro profesora ustavnog prava s više hrvatskih sveučilišta koji su izrazili zabrinutost tijekom postupka izrade novog Zakona o izbornim jedinicama.

"To su manje-više ljudi koji imaju kontakt s lijevom političkom scenom", ispalio je Plenković i tako ideološkim dekretom odbacio svu stručnost, autoritet i pokriće koje ustavni stručnjaci imaju u javnosti.

Navio predizbornu retoriku

Tko je protiv njega, taj je ljevičar. Tko ne glasa za HDZ, nema nikakvo pravo glasa. I tek ako Plenković nekoga od njih učlani u HDZ, onda će ti stručnjaci dobiti pravo glasa i šansu sudjelovati u prekrajanju izbornih jedinica neposredno prije parlamentarnih izbora.

Plenković je, dakle, navio do daske predizbornu retoriku, podijelivši društvo na ljevičare i desničare, na naše i njihove, na HDZ-ovce i oni koji to nisu.

Ima među tim profesorima nekadašnjih pripadnika stranaka koje se ne bi mogle nazvati ljevičarskim, poput Roberta Podolnjaka iz Mosta, ali Plenković zapravo svakog svog protivnika otpisuje kao ljevičara.

Dapače, premijer je javno deklarirao te profesore, a možda tako pristupa i drugim građanima, kao one koji ne glasaju za HDZ. Kako on to zna? Kako on zna da ti profesori ne glasaju za HDZ? I kako može reći da "ništa nije tajna", pa čak i kad se govori o najintimnijem pravu na tajno glasanje?

Možda ni Plenković ne glasa za HDZ?

Produbljuje podjele

Ovakvim tvrdnjama Plenković potpiruje ideološke i političke sukobe, te diskvalificira stručnjake kao ideološki nepodobne. Premijer želi reći da ti profesori nastupaju kao političari, a ne stručnjaci, te da svoj znanstveni i profesionalni kredibilitet stavljaju u funkciju preizbornih obračuna, pa čak i rušenja HDZ-a.

A to je na tragu Franje Tuđmana i njegovih "zelenih i žutih vragova".

HDZ vjeruje kako ima pravo prekrajati izborne jedinice kako njemu odgovara, Plenković misli da ima pravo sudbinu demokratskog procesa staviti u ruke Vladimira Šeksa i njegova posinka, te tako osigurati opstanak HDZ-a na vlasti, dok se sve koji se tome usprotive otpisuje kao "ljevičare".

Ili protivnike HDZ-a.

Je li onda Plenković desničar?

Zanimljivo, ako Plenković stručnjake, profesore ustavnog prava otpisuje kao ljevičare, znači li to da se on smatra desničarom? Ruku na srce, to je kvalifikacija koju mu ne bi pripisao ni najbenevolentniji HDZ-ovac, pa niti najveća udvorica u njegovu kabinetu. Još gore, mnogi u HDZ-u upravo Plenkovića otpisuju kao "ljevičara".

Ali evo, sad Plenković radi popise ljevičara i onih koji "imaju kontakt s lijevom političkom scenom". Kao da ta scena, uostalom, nema pravo sudjelovati u izradi izbornih pravila po kojima će i njezini pripadnici i političke stranke nastupati na izborima.

Plenković je ovim izjavama posijao sjeme podjela, diskvalificirao dobar dio javnosti, pa i one stručne, od sudjelovanja u javnim raspravama o tako ključnim temama kao što su izborna pravila, dok je istodobno podijelio društvo na "naše i njihove".

Kao što Plenković i HDZ vjeruju da je Hrvatska njihova država, a svi drugi mogu biti samo pasivni promatrači.

Jer dobro on zna "tko za koga glasa, tko je kome sklon i tko ima kakvu političku provenijenciju". Pa da vidimo tko će se nakon ovoga usuditi opet oglasiti.

