Kako je SDP-ova čelnica Siska uhljebila bivšeg HSP-ovca Peju: Znam da ga hoćeš za direktora

Kristina Ikić Baniček smjenila je iz fotelje direktora Sisačkog vodovoda svog kuma Igora Rađenovića koji kaže: Nisam pristao na protuzakonito davanje milijuna, trgovala je utjecajem i podnio sam tužbu zbog smjene

<p>Sam onako, infić...Jel došlo šta prijava za direktora Vodovoda, ima li tko tko ti je ok? Pita <strong>Ivana Cindrić</strong>, predsjednica gradskog vijeća Siska svoju koalicijsku partnericu i gradonačelnicu <strong>Kristinu Ikić Baniček</strong>(SDP). </p><p>Gradonačelnica odgovara: <strong>Pejo Trgovčević</strong></p><p>I niko se drugi nije prijavio? Znam da si njega htjela, ali mislila sam da će stići još koja prljava,(očito je mislila prijava, op.a) začuđeno opet pita Cindrić. Ikić Baniček odgovara da je stigla još prijava<strong> Bojana Dadasovića. </strong></p><p>Iz ove prepiske nije baš teško zaključiti tko je onda izabran za direktora gradske tvrtke Sisački vodovod. Iako je o tome formalno odluku donijelo povjerenstvo. Bivši HSP-ovac i čelnik Glavnog stana te stranke je tako vraćen iz mirovine i postao je direktor s plaćom od 13.000 kuna. U gradu koji vodi članica predsjedništva SDP-a koja svoj govor u Brezovici završava pokličem: Smrt fašizmu, sloboda narodu. Autentičnost poruke nisu osporile niti Cindrić niti Ikić Baniček.</p><p>Viber poruka je samo vrh ledenog brijega u blago rečeno čudnoj smjeni dotadašnjeg direktora Igora Rađenovića, imenovanja novog, a izazvala je i potres u SDP-u. Jer i Ikić-Baniček i Rađenović su podržali Peđu Grbina za novog predsjednika. Rađenović je i vjenčani kum obitelji Baniček. A sada govori o zlouporabi položaja svoje kume, nezakonitoj smjeni i planu nezakonitog odlijevanja milijuna iz Sisačkog vodovoda koje Ikić-Baniček planira provesti. </p><p>- Ja sam stajao na putu i odbio to provesti nezakonitu investiciju i zato sam smijenjen preko noći i jasnog obrazloženja voljom Ikić-Baniček. Nisam imao mogućnosti iznošenja svoje strane niti na Nadzornom odboru niti na Skupštini – kaže nam Rađenović.</p><p>Rađenoviću je već razbijena glava kada je prije 12 godina ukazao na kriminal u Zagrebačkim cestama koje je vodio, pa kaže da preko nezakonitih odluka nije htio prijeći. I objašnjava o čemu se radi. Plan Ikić Baniček je da sve komunalne tvrtke sudjeluju u financiranju nove zgrade Centra dijeljenih usluga. Vodovod je trebao dati glavninu novca: 9,5 milijuna kuna i postati suvlasnik nove zgrade. A onda bi je iznajmljivao novoosnovanom Centru dijeljenih usluga i od toga vratio investiciju nakon više od 10 godina. Samo što Zakon o vodnim uslugama više nego jasno propisuje da se pružatelji javne vodne usluge ne mogu baviti drugim djelatnostima poput građenja i iznajmljivanja zgrada. </p><p>- Više puta sam pokušao objasniti da bi zato investicija bila nezakonita, ali ona je ustrajala na svom planu. Trgovčević je obećao da će to provesti, ali to je zakonski nemoguće. Podnio sam tužbu Trgovačkom sudu zbog nezakonite smjene, a razmatram i prijavu protiv gradonačelnice zbog trgovanja utjecajem. Jer ona je prvo raspisala natječaj za novog direktora, a tek iza toga je sazvan Nadzorni odbor koji je trebao odlučiti o mom poslovanju i eventualnoj smjeni. Jasno je da je poslala poruku da sam bivši i da se smjena prihvati jer ona je ta koja je predsjednica Skupštine Vodovoda – kaže Rađenović.</p><p>I drugi prijavljeni na natječaj, pravnik Bojan Dadasović, rekao nam je da je natječaj očito bio reda radi jer se znalo tko će biti izabran. On je također bivši SDP-ovac, bio je direktor vodovoda u Orahovici, bio je pročelnik, te vodio još pet tvrtki. Ali je u odluci utvrđeno, među ostalim, da nema dovoljno iskustva.</p><p>- Nisam ni pozvan na razgovor, a nije bilo niti pravnog lijeka za donesenu odluku – kratko nam kaže Dadasović.</p><p>Nazvali smo i predsjednicu vijeća Ivanu Cindrić, nekadašnju članicu Mosta, a danas nezavisnu vijećnicu. Pitali smo je oko autentičnosti poruke i je li se znalo i prije natječaja tko će biti izabran. Na sve je odgovarala samo jednom rečenicom: Nemam komentara!</p><p>Gradonačelnica Ikić-Baniček i nova članica predsjedništva nacionalnog SDP-a nam nije odgovarala na pozive, ali je poslala pisani odgovor. Ona kaže da je Rađenović smijenjen zbog "drastičnog podbačaja u realizaciji planiranih investicija", a ne spominje zgradu o kojoj priča Rađenović. Rađenović na to odgovara da je investicije planirao i pokrenuo, ali da one trebaju ići iz EU fondova i u suradnji s Hrvatskim vodama, a novac je čuvao za nužno sufinanciranje tih projekata. Ikić Baniček kaže i da su predstavnici Petrinje, te općina Martinska Vas i Sunja jednoglasno odlučili o njegovoj smjeni jer nije realizirana niti četvrtina od planiranih 29 milijuna investicija. <br/> - Ja sam kao predstavnica Grada Siska u Skupštini željela najkvalitetniju moguću osobu za realizaciju planiranih investicija i zato je raspisan javni natječaj koji nije obaveza ni prema zakonu niti prema aktima trgovačkog društva – odgovara Ikić Baniček. </p><p>Odgovorila je i na neobičnu činjenicu da je povukla iz mirovine Trgovčevića, bivšeg istaknutog HSP-ovca, a odnedavno člana HSU-u koji je inženjer prometa. </p><p>- Smatram da izbor najbolje osobe za vođenje trgovačkog društva ne ovisi i ne smije ovisiti o stranačkoj pripadnosti, ideološkoj, vjerskoj, spolnoj ili bilo kakvoj drugoj orijentaciji – odgovara gradonačelnica i dodaje da i ostali članovi Skupštine društva pripadaju različitim političkim opcijama, ali "biraju samo stručnost", a na natječaj se mogao javiti bilo tko.</p><p>Naše pitanje o tome je li natječaj već unaprijed bio namješten za Trgovčevića, što se vidi iz poruke, gradonačelnica je proglasila smiješnim. Ali je priznala da je Trgovčević njen osobni izbor. O poruci i autentičnosti nije dala komentar.</p><p>- Moj osobni izbor je bila osoba za koju smatram da je najbolja za taj posao. Između inženjera prometa koji se već dokazao kao bivši direktor Vodoopskrbe Kupa i Komunalca, i pravnika, koji je nekada bio član SDP-a, ali nema reference za vođenje velike tvrtke, nije bilo previše izbora. Izabrali smo neosporno stručniju i dokazaniju osobu.Što se tiče vaše smiješne optužbe o "namještanju natječaja", zar stvarno mislite da mi u Sisku raspisujemo natječaje koje zakonski ne moramo da bi nakon prispjelih prijava između bivšeg člana HSP-a i bivšeg člana SDP-a, natječaj "namjestili" bivšem HSP-ovcu??? Smiješno! Možda smo ipak, ali samo možda, izabrali stručniju osobu nevezano uz njegovu političku pripadnost? Ili je to nemoguće? - poručila je u svom odgovoru Ikić-Baniček.<br/> </p>