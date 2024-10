Kako je skandalozni Šipić uopće postao slučajni ministar: Izašao iz HDZ-a, DP ga uhljebio u Vladu

Od kada je zasjeo u udobnu ministarsku fotelju ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić još nije predstavio niti jedan konkretan projekt kojim bi popravio lošu demografsku sliku Hrvatske, ali zato svojim izjavama redovito zgražava javnost. Posljednja u nizu je vrijeđanje novinara koje naziva polupismenim i plaćenim novinarčićima dok je novinara i kolumnista Antu Tomića nazvao 'kantom novinarom' i komunističkim gojencem. Sve to objavio je na svom Facebook profilu. Netom prije toga vrijeđao je Daliju Orešković nazvavši je uvredom za sve žene.

'Slomiti? Nećete..Dajem od sebe koliko mogu. Što mogu. I u uvjetima kakvim mogu uopće išta dati.Sazovem medije i javno kažem o svemu što mislim. I bez fige i uškoljanosti. I primam udarce polupismenih i plaćenih novinarčića, koji rade ne da daju doprinos već da popljuju bilo kakav pokušaj koraka naprijed. Posebno ističem komunističkog gojenca Antu Tomića, poznatog kao "kanta novinar". Jer, dobio je upravo ono što mu njegov izričaj "slobodnog novinara" i medijski prostor zaslužuje. Kantu. Da je ovo vrijeme njegovog "školovanog bravara", odgovornog za pokolje stotina tisuća Hrvata, baš se pitam bi li tada imao prostora i "slobodnog novinarstva" pisati takve gadosti i pljuvati po komodu kako mu padne šeširu na pamet. Jer, ispod šešira osim jednog pokušaja omalovažavanja najvažnije teme u državi, nema ništa. Tako da, "kanta" novinaru poručujem da će doći dan kada će više vrijediti ono što je u kanti dobio od njegovih "slobodnih bravura"', napisao je Šipić na Facebooku. Za 24sata objašnjava da je iznio svoj osobni stav.

- Jeste pročitali nekoliko tekstova koji je dotični napisao u ponižavajućem pristupu upravo prema meni i ministarstvu? To je ponižavanje - rekao je ministar Šipić. Bivši HDZ-ovac prije nego li je postao ministar u Vladi razmišljao je kako bi mogao otići u Njemačku, ali je, paradoksalno, postao ministar useljeništva. Od tada postaje poznat po izjavama poput 'Ne možemo ministarstvu dati štrucu kruha da namaže paštetu' ili 'Ako možemo za govedo boškarina dati poticaj 795 eura, za konja posavca 795 eura, za magare dati 311 eura... To je poticaj za jednu vrstu. Ovih 309 eura majkama za dijete je premalo'. Javnost je zgrozio i činjenicom da je zaposlio čak četiri specijalna savjetnika koji će za to primati mjesečnu naknadu od 1100 eura.

Obračunavanje putem Facebooka nije mu strano pa se tako nedavno prepucavao s gradonačelnikom Trilja, Ivanom Bugarinom, oko toga tko je, a tko nije učinio ništa za Trilj. Naime, Šipić je bio gradonačelnik Trilja, ali je odlučio napustiti HDZ. Bio je protiv Istanbulske konvencije, kontrirajući tako vrhu HDZ-a, a u vrijeme unutarstranačkih izbora u stranci dozvolio je "HDZ-ovoj opciji za promjene", Ivanu Penavi i drugima da se predstave u Trilju. Dio HDZ-ovih organizacija tada je s oprezom ugošćavalo Plenkovićeve suparnike pa ga je Ante Sanader nakon toga odlučio maknuti s pozicije šefa triljskog HDZ-a zbog kršenja Statuta i upisivanja novih članova izvan procedure. Nakon toga Penava, također odmetnuti HDZ-ovac, a danas predsjednik DP-a, prima ga u stranku.