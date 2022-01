Korona je uzela još jedno dijete, osmu malodobnu žrtvu u Hrvatskoj. U zagrebačkoj Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” preminulo je dijete rođeno 2010. godine od posljedica Covida. Kako je medijima potvrdio prof. dr. Goran Tešović, pročelnik Zavoda za infektivne bolesti djece u toj klinici, postojeće informacije kažu da dijete nije imalo popratnih prijašnjih bolesti koje su mogle pogoršati Covid.

Prema liječnikovim riječima, slijedi obdukcija, koja će pokazati točan uzrok smrti, no poznato je da je dijete u srijedu dobilo visoku temperaturu, imalo je i grlobolju, glavobolju te bilo malaksalo. Nije bilo dugo bolesno i imalo je uobičajenu kliničku sliku Covida za dijete u toj dobi, no nešto je onda krenulo po zlu. Preminulo je danas poslije pet sati. Kako se neslužbeno doznaje, dijete je imalo temperaturu 40 stupnjeva, koju mu kod kuće nisu mogli spustiti, pa su ga dovezli u Zaraznu. Nažalost, ondje je preminulo.

- Dijete je primljeno u četvrtak prije podne, a preminulo je jutros u pet sati. Staro je 11 godina i pet mjeseci - rekao je dr. Tešović jučer za HRT.

Napominje da su ovakvi ishodi vrlo rijetki, ali, nažalost, mogući.

Sindrom koji pogađa djecu i mlade

U Hrvatskoj je dosad od posljedica Covida preminulo troje mališana u dobi do devet godina - dvije djevojčice i jedan dječak. Umrlo je i četvero djece i mladih u dobi između 10 i 19 godina. U skupini od 5 do 11 godina dosad je zbog Covida bilo tristotinjak hospitalizacija, pritom u zadnja tri mjeseca čak trećina njih. To pokazuje da su djeca od delta varijante virusa više obolijevala, pa i više završavala u bolnici. Bilo je i 85 slučajeva opasnog multisistemnog upalnog sindroma, koji može biti i koban.

Prije točno godinu dana Covid je uzeo prvu malu žrtvu u Hrvatskoj, također 11-godišnje dijete, koje nije preživjelo multisistemni upalni sindrom. Preminulo je također u Klinici za infektivne bolesti u Zagrebu od kobnog sindroma, koji pogađa djecu i mlade. Javlja se nekoliko dana, pa čak i tjedana, nakon infekcije koronom i može izazvati blagu do kobnu kliničku sliku. Napada bilo koji organski sustav u tijelu - pluća, krvožilni ili središnji živčani sustav, bubrege, jetru. Sličan je Kawasakijevu sindromu, također karakterističnom za djecu, no ovaj sindrom, koji je posljedica Covida, liječnici su prvi put zabilježili krajem 2020. i nije još jasno ostavlja li dugotrajne posljedice i, ako ostavlja, kakve su. Zna se da djecu vrlo često pogađaju post-Covid simptomi, nakon bolesti, koja je pak preboljena s blagim simptomima. Česte su kognitivne smetnje, poput lošijeg pamćenja ili koncentracije, nesanica, nemir.

U Osijeku je na Covid odjelu nedavno preminulo dvogodišnje dijete, koje je bilo visoko neurorizično, s mnogobrojnim komorbiditetima. U Covidu je razvilo tešku obostranu upalu pluća, a posljedično i respiratorno zatajenje s multisistemskim upalnim odgovorom. Krajem listopada prošle godine u Zaraznoj je preminulo i dijete od samo 23 dana, zaraženo Covidom.

Odaziv za cijepljenje je mali

Cjepivo za djecu staru od 5 do 12 godina dostupno je u Hrvatskoj od sredine prosinca prošle godine, no odaziv je mali. Savjetuje se posebno djeci s kroničnim bolestima, a prima se u triput manjoj dozi od one namijenjene odraslima.

U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježeno još 11.114 novozaraženih korona virusom, no kad se tome pridodaju i otkriveni brzim antigenskim testovima, ukupni broj prelazi 16.500, a 35 ljudi je preminulo. Ohrabruje, međutim, to što ipak manje ljudi završava na hospitalizaciji nego što je prije desetak dana bio slučaj.

U ovom trenutku u bolnicama je 25 ljudi manje nego prije deset dana, a na respiratoru je četrdeset pacijenata manje nego onda. Da se delta varijanta virusa širila ovako brzo kao omikron, posljedice za zaražene vjerojatno bi bile mnogo lošije nego što su sad, odnosno bolnički bi se kreveti punili mnogo brže. I dalje, međutim, nije vrijeme za opuštanje, što, nažalost, pokazuje i slučaj preminulog djeteta, koje, prema svemu sudeći, nije bolovalo od drugih kroničnih bolesti.

Početkom ovog mjeseca Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) objavio je rezultate studije koja je analizirala nuspojave cjepiva protiv Covid-19 na djecu. U prethodnim ispitivanjima koje je odobrio Pfizer, cijepljenje djece u dobi od 5 do 11 godina pokazalo je blage do umjerene lokalne i sistemske reakcije. Prema CDC-u, nisu prijavljeni ozbiljni incidenti povezani s cijepljenjem. Prema izvješću, osam milijuna doza dano je nakon što je cjepivo odobreno, a ozbiljne nuspojave rijetko su prijavljivane.

Rezultati istraživanja pokazali su da se kod djece koja su primila cjepivo Pfizer mogu očekivati ​​lokalne i sistemske reakcije, češće nakon drugog cijepljenja. Najčešće nuspojave nakon cijepljenja uključuju bol na mjestu uboda, umor ili glavobolju. Povišena temperatura češća je nakon druge doze cjepiva. Najčešće prijavljeni simptomi i dijagnostički rezultati ozbiljnih nuspojava su groznica, povraćanje i povišen troponin. Prijavljeno je i 15 slučajeva miokarditisa, od kojih je 11 dijagnosticirano.

Njih sedam se oporavilo, a četvero se oporavljalo u trenutku registracije. Miokarditis je rijetka i ozbiljna nuspojava, koja je češća u muškaraca između 12 i 29 godina. CDC piše da je miokarditis rijedak u djece između 5 i 11 godina.

CDC je istaknuo da je cijepljenje i dalje najučinkovitiji način sprečavanja infekcije Covid-19. Pfizerovo cjepivo preporučuje se za djecu između 5 i 12 godina, a roditelje i skrbnike treba obavijestiti da se nakon cijepljenja mogu pojaviti lokalne i sistemske reakcije.

Kako doznajemo od liječnika u bolnicama, za razliku od delta varijante, koja je ozbiljno ugrožavala i trudnice, situacija je sad bolja. Imaju mnogo zaraženih trudnica, no više, nasreću, ne bilježe teže posljedice Covida u “drugom stanju”.

Dosad je zabilježeno više smrti trudnica zaraženih Covidom, koje su morale ranije ići na porođaj, što je onda ugrožavalo i djecu. Sad su kliničke slike trudnih žena, kažu liječnici, lakše - i dalje prevladava upala pluća, ali ne tako teška kao što je u bio slučaj s delta sojem.