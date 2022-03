Kako Rusi izvještavaju o ratu? 'Ukrajini baš treba denacizacija. Vojska joj drži djecu kao taoce'

Dok većina svjetskih medija piše o ruskoj invaziji na Ukrajinu prenoseći informacije o bombardiranju gradova, gađanju vojnih i civilnih meta, tisućama poginulih, milijunima izbjeglica koje su napustile zemlju, Rusi žive u nekom svom, paralelnom svemiru.

Sloboda izražavanja ne postoji ni za građane, kojih je u 20 dana invazije uhićeno na tisuće zbog prosvjedovanja protiv rata, ali ni za medije pod kontrolom Kremlja koji akciju moraju zvati "specijalnom vojnom operacijom", a ni slučajno ne smiju spomenuti izraze poput "rat" ili "invazija".

POGLEDAJTE VIDEO: Ruska policija i prosvjednici

Ogriješe li se, prijeti im trenutačno gašenje, zatvor i 15 godina zatvora. Stoga i ne čudi pregled naslovnica nekih od najvažnijih ruskih agencija i medija.

Agencija RIA Novosti, primjerice, kao glavnu vijest u trenutku pisanja ovog teksta imala je informaciju da ukrajinska vojska drži 17 djece kao taoce u Slavjansku, uz podnaslov "pogoršanje situacije u DNR-u i LNR-u". To su, podsjetimo, proruske separatističke samoprozvane države koje je Rusija priznala iako su u međunarodno priznatim granicama Ukrajine.

"Pogled iz Kijeva: Ukrajina zaista treba denacizaciju", piše u naslovu komentara izvjesnog Nikolaija Ševčenka kojim se pokušava opravdati napad Rusije na Ukrajinu.

RIA, doduše, prenosi i informaciju kako je voditeljica Lilia Gildejeva dala otkaz na ruskoj TV postaji NTV-u, no u tekstu ne navode zašto je to napravila. BBC je prenio kako je pismo o ostavci poslala iz inozemstva jer se bojala da je neće pustiti iz zemlje ako to učini iz Moskve.

Pojavu prosvjednice Marine Ovsjanikove na državnoj televiziji s transparentom "Ne ratu, zaustavite rat. Ne vjerujte propagandi, lažu vas, Rusi su protiv rata" (RIA nije navela sadržaj transparenta, samo da je bio "pacifistički") Kremlj je nazvao huliganizmom.

Agencija TASS na glavnoj poziciji portala ima vijest da je "ukrajinska delegacija objavila nastavak razgovora s Rusijom". Kad uđete u tekst koji ima svega dvije rečenice, ne stoje o čemu pregovaraju, ali bi to mogao pojasniti nadnaslov: "vojna operacija u Ukrajini".

Upravo je to naslov podrubrike koju su, zanimljivo, u TASS-u prozvali "temom dana" i gdje ističu izjavu šefa ministra za hitne situacije tzv. Narodne republike Doneck koji kaže da su s ukrajinske strane granatirali vatrogasnu postaju u gradu Jasinovataji.

Na popisu najnovijih vijesti nalaze se i naslovi poput "Ruski veleposlanik rekao je da Moskva ispunjava obveze oko opskrbe energijom" i "Državna duma objavila je da će Rusija nastaviti blokirati VPN servise". Time u Moskvi očito žele stati na kraj mogućnosti da građani posjećuju stranice iz zapadnih zemalja, pa i Facebook i Instagram koji su ugašeni.

Russia Today najeksponiraniji je ruski medij u svijetu jer ima poseban televizijski kanal koji emitira na engleskom jeziku i koji Kremlj koristi za svoju propagandu. Europska unija ograničila mu je pristup pa ne možete pristupiti njihovim mrežnim stranicama, ne možete ni gledati kanal koji su u distribuciji imali neki hrvatski operateri, ne možete posjetiti ni njihove mrežne stranice ni profile na društvenim mrežama.

No oni koji su ranije imali instaliranu aplikaciju za pametne telefone i dalje mogu čitati tekstualni dio njihova portala bez prikaza fotografija. U kartici "svjetske vijesti" tako stoje vijesti poput "Njemačka je otkrila cijenu embarga na rusku energiju", "Osmero uhićeno zbog prosvjeda u vili povezanoj s ruskim oligarhom", "Zatvorenika CIA-e koristili su kao rekvizit za mučenje".

Granatiranje Kijeva, pokolj u Mariupolju? Pogađate, toga u njihovu mediju nema.

Da ne zastupaju svi ruski mediji jednoumlje najbolji je pokazatelj neovisni portal Meduza koji je zabranjen u Rusiji. Samo kratki pogled na naslovnicu otkriva i zašto. Tri najistaknutija članka govore o zahtjevu tužiteljstva za 13 godina zatvora uhićenog opozicijskog političara Alekseja Navaljnog.

"Rat, 20. dan", stoji u potpisu fotografije koja prikazuje zgradu u ruševinama. Portal je tako iskoristio zabranjenu riječ, a u donje dvije vijesti spominje priču o najvećoj izbjegličkoj krizi u Europu od 1940-ih zbog rata u Ukrajini i uhićenju zaposlenice državnog Prvog kanala zbog poziva na zaustavljanje rata uz screenshot njena pojavljivanja u programu.