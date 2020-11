Kako se Plenkovićeva Hrvatska pretvorila u zemlju bez opozicije

Predsjednik Zoran Milanović i znanstvenik Ivan Đikić nametnuli su se u glavne opozicionare u Hrvatskoj. Ili makar u osobe koje najviše iritiraju premijera Plenkovića. Koji u zemlji s ovakvom oporbom može što hoće.

<p>Sve do jučer, Zoran Milanović bio je najglasniji opozicionar Andreju Plenkoviću. Ili makar, uz Ivana Đikića, osoba koja je najviše iritirala predsjednika Vlade i HDZ-a.</p><p>Šef države tjednima se s premijerom nabacivao verbalnim blatom, dok je Ivan Đikić izdaleka granatirao Vladu svojim glasnim, žestokim, pomalo i katastrofičnim kritikama u vezi pandemije koronavirusa.</p><p>Čak je optužio Plenkovića za izostanak empatije.</p><p>Nakon jučerašnje sjednice VNS-a Milanović se malo ohladio, valjda zbog širom otvorenih prozora Banskih dvora, dok se Đikićevi napadi u premijerovim krugovima doživljavaju tek kao mantranje pomahnitalog proroka.</p><p>No Milanović i Đikić praktički su se promovirali u lidere opozicije. Ili ih je promovirao sam Plenković.</p><p>Drugih lidera nema na vidiku.</p><h2>Kako nestane dvometraš?</h2><p>Prije par dana netko je na Twitteru postavio pitanje "Kako može nestati osoba od dva metra", ciljajući na Peđu Grbina, novog predsjednika SDP-a. Zadivljujuće je kako svaki novi šef SDP-a bude još nevidljiviji, još neutjecajniji, još neprimjetniji.</p><p>Miroslav Škoro tjednima se zabavljao koronavirusom, dok se Tomislav Tomašević i njegovi zastupnici više pogledavaju prema Milanu Bandiću i zagrebačkim izborima, nego prema Banskim dvorima. Ostaju uvijek glasni Mostovci, ali to je uglavnom sve.</p><p>A Hrvatska je, po tko zna koji puta, ostala bez opozicije.</p><p>Dijelom je tu opoziciju ubio Zoran Milanović: svojim nametanjem, verbalnim egzibicijama i uzurpiranjem javnog prostora oduzeo je kisik SDP-u i Grbinu, čineći time neizravnu uslugu Plenkoviću. Premijer bi se radije nadmetao s nekim tko mu nije direktna konkurencija, nego da daje legitimitet pretendentu na premijersku funkciju, recimo Peđi Grbinu.</p><h2>Pokrio ljevicu i desnicu</h2><p>Drugim dijelom opoziciju je ubio sam Plenković. Ideološki se dovoljno pomaknuo ulijevo da neutralizira napade i pasivizira liberalnu ljevicu, dok je uspješno pokorio i potkupio desnicu kako bi se osigurao od udara zdesna. </p><p>Ono najvažnije, ubijena je i opozicija u samom HDZ-u koja je oduvijek bila jedina utjecajna i relevantna u rušenju HDZ-ova šefa i premijera. HDZ se obračunao sa Sanaderom, HDZ se obračunao s Karamarkom, vidjet ćemo hoće li se uspjeti obračunati s Plenkovićem.</p><p>Ostala politička oporba ostala je potučena, demoralizirana, pogubljena, nezainteresirana, pa i samozadovoljna. </p><h2>Gori od Bere</h2><p>Peđa Grbin dosad je demonstrirao još manje liderskih osobina od prethodnika Davora Bernardića, a dobar dio njegove stranke gleda u Milanovića kao svog lidera i predvodnika. Što je promašeno: predsjednik ne samo da guši oporbu, nego i služi kao dimna zavjesa premijeru.</p><p>Na desnici ima još manje lidera. Ili paradoksalno, svatko je lider za sebe. </p><h2>Može što hoće</h2><p>I stoga Plenkoviću ostaje čitava Hrvatska da se njome poigrava. On sad zaista "može što hoće". I u Znanstvenom savjetu gdje jedni klimaju, a drugi poskrivećki grintaju, i u Kriznom stožeru koji je ekspozitura HDZ-a, i u Hrvatskom saboru gdje Plenkovićeva većina nije bila upitna ni u doba "žetončića", a jedina smetala su mu zapravo Milanović i Đikić.</p><p>Jedan na osobnoj, drugi na epidemiološkoj razini.</p><p>A opet, tko zna, da je klub u Slovenskoj ostao otvoren za Milanovića i da je Znanstveni savjet ostao otvoren za Đikića, možda ni ovih javnih smetala ne bi bilo. </p><p>Ne treba se zavaravati, ovako izgleda puzajuća "orbanizacija".</p><p>Zemlja bez opozicije osuđena je na propast. </p>