Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila da će novi sojevi koronavirusa dobiti imena po slovima grčkog alfabeta kako bi se izbjegla široj javnosti komplicirana znanstvena nomenklatura te dosadašnje nazivanje sojeva prema državama u kojima su otkriveni.

Alfa soj nazivao se britanski soj, dok je delta soj bio poznat kao indijski soj. S delte se prešlo na omikron iako između ta dva slova grčkoj alfabeta ima čak još deset slova - epsilon, zeta, eta, theta, jota, kapa, lambda, mi, ni i ksi.

Sojevi koji izazivaju zabrinutost

Postoje dvije kategorizacije novih sojeva - oni koji izazivaju zabrinutost i oni koje se trenutačno prate. Zabrinutost izazivaju alfa, beta, gama, delta i najnoviji omikron soj, dok su na drugoj listi lambda i mi sojevi, javlja tportal.

Epsilon soj, otkriven u Kaliforniji sredinom 2020. godine skinut je s liste sojeva koji se prate, kao i zeta soj iz Južne Amerike koji je bio detektiran prije godinu dana u Velikoj Britaniji i Nigeriji. Theta soj detektiran je u veljači ove godine na Filipinima i u ožujku u Japanu, točnije - kod putnika koji je doletio s Filipina. Jota soj detekriran je u veljači ove godine u New Yorku, a do travnja se proširila cijelim SAD-om i u još 18 država. Soj lambda i dalje je na listi onih koje prati WHO, a pojavio se u Peruu u ljeto 2020. godine. Soj mi (izgovara se kao mu), pojavio se početkom ove godine u Kolimbiji te se proširio Južnom Amerikom i Europom.

Grčka slova Ni i Ksi, koja prethode omikronu, nemaju svoj soj. Svjetska zdravstvena organizacija objasnila je da su nekorištenjem tih slova pokušali izbjeći zabune i sprječavanje "nepotrebnog vrijeđanja velike skupine ljudi". Ni se engleskom čita 'nu' pa bi korištenjem tog grčkog slova zvučalo kao engleska riječ 'new' (novo).

Posebna je priča za preskakanje slova ksi (xi). Svjetska zdravstvena organizacija nastoji, kako kažu, “izbjeći nanošenje uvrede bilo kojoj kulturnoj, društvenoj, nacionalnoj, regionalnoj, profesionalnoj ili etničkoj skupini”. Iako nisu precizirali o čemu je riječ, korisnici društvenih mreža pretpostavili su da je razlog preskakanju upravo ime kineskog predsjednika Xi Jinpinga.

Neki to povezuju s pozamašnim iznosima koje Kina uplaćuje Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji - čak deset posto ukupnih sredstava dolazi iz Kine, a rastu iz godine u godinu.