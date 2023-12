Kako su čestitali naši stari: Prve čestitke Hrvati sami ilustrirali

Kad ste primili ili poslali zadnju božićnu ili novogodišnju čestitku? Ne mislimo na one koje masovno šaljemo poslovnim partnerima i suradnicima e-mailom ili kratke SMS-ove s GIF-ovima u kojima se otvaraju svijetleći natpisi “Wish You Merry Christmas” ili “Happy New Year”, nego na onaj komadić opipljivog kartona, s porukom ispisanom rukom, u kojoj se netko potrudio nanizati želje iz srca?

Ako ovo budu čitali milenijalci, odgovor će vjerojatno biti “nikad”, no oni rođeni u prošlom stoljeću sad se vjerojatno pomalo prisjećaju šarenih sličica na čestitkama koje su uvijek znale izmamiti osmijeh.

One zadnje ispisane su i stigle vjerojatno krajem 80-ih, kad nam je već bilo lakše podići slušalicu telefona i poželjeti “svako dobro”. Sve je počelo 1843. godine.

Naime, tad je Henry Cole, poslovni čovjek, u vremenskoj stisci, koji se nije želio kompromitirati neuzvraćanjem dobrih želja svojim čestitarima, zamolio je slikara Johna Callcotta Horsleya da mi izradi više primjeraka čestitke koju je poslao na brojne adrese, ne gubeći vrijeme za pisanje. Čestitka prikazuje obiteljsko slavlje uz vinsku zdravicu, a sa strane su prizori davanja milostinje potrebitima u hrani i odjeći s tekstualnom čestitarskom formulom “Merry Christmas and a Happy New Year to You”.

Sljedećeg je Božića poslao još više gotovih čestitki te se takav primjer dobre prakse iz Engleske proširio na Europu i Ameriku, a omasovio od 1860-ih godina. Masovno slanje božićnih čestitki vezano je uz modernu kulturu i uspon građanskoga sloja u drugoj polovici 19. st., u ovisnosti o razvoju poštanskog prometa, izdavaštva i tiska, te poticano migracijama stanovnika koji su održavali kontakte s domicilnom zajednicom preko poštanske korespondencije.

U Hrvatskoj praksa slanja dopisnica poštom započinje 1869. godine, kad pošta Austro-Ugarska stavlja u promet dopisnice. Dvojezične njemačko-hrvatske dopisnice uvode se 1872. godine.

U početku je pošiljatelj dopisnicu mogao sâm ilustrirati, a potom se u poštanskom prometu javljaju ilustrirane dopisnice, s vremenom i prigodne božićne. U Hrvatskoj je jedna od najstarijih novogodišnjih čestitki, ako ne i najstarija, ona iz 1880. godine.