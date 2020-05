Kako su lovci na koronu postali HDZ-ovi lovci na glasove...

Plenkovićeva vlada uspješno je odgovorila na izazov stoljeća, pandemiju virusom koja mu doslovno pomaže na putu da dobije drugi mandat. U izbornoj godini, prema svim anketama i nakon svih afera s ministrima u Vladi, HDZ ima prednost, prvi je izbor građana.

Oporba je zašutjela, SDP-a od ožujka nije bilo nigdje (osim dobro odrađene pobune protiv praćenja mobitela), baš kao ni Miroslava Škore. Ali zato Nacionalni stožer civilne zaštite postaje predizborni stožer, lovci na koronu postaju lovci na glasove. Stožer se pojavljuje dva puta dnevno na TV-u, puni novinske stupce i narodu ulijeva nadu i povjerenje. Nikad dosad djeca nisu crtala likove političara kao što je slučaj sa Berošem, Božinovićem, Capakom i Alemkom Markotić.

Također, ministar zdravstva Vili Beroš ima najbolji rejting koji je možda ikad u povijesti Hrvatske imao jedan ministar, tu je i Davor Božinović koji također sve više ubire simpatije, Capak sve više govori poput pravog političara, a Alemka Markotić ionako je još ranije stala uz HDZ. Naime, postoji videosnimka gdje šefica Imunološkog zavoda poziva da se glasuje za HDZ-ovu kandidatkinju Kolindu Grabar Kitarović na KolindaTV. Nacionalni Stožer građani su vidjeli kao apolitično tijelo te mu je, kako kažu politički analitičari, zbog toga i rastao rejting iako je bilo jasno da je ono političko tijelo koje izvršava odluke Vlade.

To je i predsjednik Vlade jasno rekao ‘Oporba očito ima puno razloga da bude nesretna, ja to razumijem. Ista oporba je puno puta željela srušiti Vladu, pokrenuti inicijative izglasavanja nepovjerenja, nije bilo mjeseca kada nismo imali takvu inicijativu. Sada vide kako se nosimo s bitnim izazovima i onda ih to malo čini nezadovoljnima. Što se stožera tiče, njega je imenovala Vlada, u njemu sjede predstavnici resora. Teze o politiziranju rada stožera ne stoje.

Tu su i stručnjaci, njihove preporuke imaju svoju glavu i rep, nisu improvizacije već popuštanje sukladno okolnostima. Mi smo u izbornoj godini, bili izbori u lipnju, srpnju, kolovozu ili rujnu, to su male nijanse. Želim da osiguramo dobar trend, da smo u ovoj fazi pobijedili virus, da gospodarski najučinkovitije reaktiviramo zemlju. Manje je bitno koji će datum biti" Plenković se pokazao kao izvrstan komunikolog.

Komuniciranje s narodom prepustio je Stožeru kojemu se zbog stručnost i bijelih kuta bezrezervno vjeruje- govori nam sugovornik iz vrha HDZ-a uvjeren da je sada vrijeme za izbore i ubiranje plodova onoga što je Stožer dobro odradio. No, pita se kako se uopće moglo gledati na stožer kao na apolitično tijelo kada su dio njega dva HDZ-ova ministra i šefica Zavoda koja na KolindaTV podržava HDZ-ovoj kandidatkinji za predsjedničke izbore. Usput rečeno, danas je Alemka Markotić jednako popularna kao Kolinda Grabar Kitarović u najboljim danima. Stožer Civilne zaštite i zbog nekih je „čudnih“ mjera postao predizborni stožer.

Zabrana rada nedjeljom primjer je takve odluke. Ako je matematička i epidemiološka logika ta da manja gužva znači manji rizik, onda je jasno da ćemo manju gužvu imati ako isti broj kupaca rastegnemo na sedam dana, umjesto da ga (zabranom rada dućana nedjeljom) sabijemo na šest. Logika je očito politička – nedjeljom će, ne budu li išli u šoping centre, ljudi više ići u crkvu, a od toga HDZ računa na dvostruku dobit. S jedne strane, s oltara će mase od lokalnih župnika zacijelo dobiti preporuku da glasaju za demokršćanske stranke, s druge, Kaptol će im honorirati ispunjenje davne želje, makar i privremeno (Željka Markić već je iskazala ushit ovim potezom).

Iza sebe, premijer ima i niz drugih, nezanemarivih uspjeha – sanirao je Agrokor, Petrokemiju, riješio, ovako ili onako, brodogradnju, progurao Istanbulsku konvenciju i Marakeš kompakt, kroz vladu mu je prodefilirala vojska tvrdih desničara (Kuščević, Kujundžić, Medved, Krstićević), u stranku je nakon greške s EU izborima kooptirao Zdravku Bušić i Tomu Medveda, ali je istovremeno sačuvao neupitnu podršku manjinaca (to je osam ruku u saboru). Za izbore, moćniji no ikad, Plenković će po svom ukusu, iz pozicije favorita, krojiti izborne liste pa će istesati HDZ po svom ukusu.

*Cijeli članak pročitajte u novom broju tjednika Express koji je na kioscima od četvrtka 30. travnja

Foto: EXPRESS

Tema: Hrvatska