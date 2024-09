Kakva slučajnost! Šarić je drugi HDZ-ovac u nizu koji prvo daje ostavku, a onda ga privode...

Neobična slučajnost u slučajevima dva HDZ-ovca koji su uhićeni u razmaku od dva dana. Bivši šef Hrvatskih cesta, Josip Škorić iz Osijeka, naprasno je dao ostavku prije mjesec dana, ostao je u toj državnoj tvrtki kao savjetnik, a njegovi prijatelji za 24sata kažu da je dva tjedna prije uhićenja dobio dojavu.

- Dobio je dojavu prija dva tjedna, bio je izbezumljen. Na dan kad je dao ostavku, zvali su ga i tražili njegovu ostavku - govore.

On je kratko pred sudom rekao da nije dao ostavku na čelu Hrvatskih cesta zbog ovog uhićenja.

- Nešto drugo je - kaže.

A to drugo, ako je vjerovati njegovim bližnjima i saborskim hodnicima, je druga, puno veća istraga koja je još u tijeku. Postavlja se pitanje kako je moguće da je Škorića upozorio taj neki 'šef' i traži njegovu ostavku kad je na snazi Lex AP i odavanje informacija iz istraga je kažnjivo zatvorom do tri godine. Tom logikom, neki državni dužnosnik je zagazio u sferu kaznenog djela kojeg su HDZ-ova Vlada i Andrej Plenković htjeli zaustaviti Lex AP-om.

Unatoč svim upozorenjima da je zakon namijenjen samo tome da se guši sloboda medija i sprječavanju političke štete za HDZ. Odjednom, informacije ne cure u javnost, ali cure prema onima koji su predmet istraga. To je ogroman propust i problem jer nitko ne garantira da u vremenu od upozorenja do uhićenja nije došlo do uništenja nekih dokaza, potpunog brisanja mobitela ili utjecaja na svjedoke.

Zvuči vam poznato?

Uskoro bivši gradonačelnik Otoka Josip Šarić prije tjedan dana je dao ostavku u Saboru i iznenadio svoje stranačke kolege ali i oporbu. Šarić je gradonačelnik Otoka 33 godine, bio je pomoćnik ministra u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, pomoćnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i zastupnik u Hrvatskom saboru. Dakle, u stranci je imao sigurno mjesto i uživao je povjerenje. I baš tjedan dana nakon ostavke i sedam mjeseci otkako su na obavijesnom razgovoru bili zaposlenici Grada Otoka, ali i ministar Josip Dabro, Šarić je uhićen.

Možda je manja politička šteta ako uhićeni nisu trenutno na funkcijama, međutim, naprasne ostavke ovoliko kratko prije uhićenja djeluju kao nešto čime bi se trebali pozabaviti istražitelji.