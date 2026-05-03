Kakvi će biti odnosi Hrvatske i Mađarske? Mnogo ovisi o ovoj ženi, novoj ministrici za INA-u

Premda je još prerano za zaključke, s obzirom na to da nova mađarska vlada još nije ni formirana, prve izjave ključnog protagonista mađarskog izbornog trijumfa i budućeg premijera Petera Magyara ipak upućuju na promjenu tona prema Hrvatskoj i “hrvatskim temama”, iako to, naravno, za sada ne podrazumijeva i promjenu politike Budimpešte prema Hrvatskoj. Međutim, čak i prvi Magyarovi potezi prema MOL-u, koji kontrolira 49 posto dionica i posjeduje upravljačka prava u Ini, upućuju na izvjesnu urgentnost koju Magyar osjeća prema MOL-u, shvaćajući koliko je MOL-a bio važan u Orbanovoj strukturi moći, a onda i koliko je demontaža paradržavnih kontrolnih mehanizama što ih je nad MOL-om uspostavila Orbanova vlast važna za uspjeh nove vlade. Naime, samo nekoliko dana nakon izborne pobjede Magyar je pozvao na razgovor prvog čovjeka MOL-a, Zsolta Hernadija, zahtijevajući od njega blokadu isplate dividende od oko 69 milijuna eura Mathias Corvinus Collegiumu u Budimpešti, najvećoj privatnoj obrazovnoj ustanovi i think tanku u Mađarskoj, s čvrstim vezama s Orbanom, na koju je Orbanova vlada prije nekoliko godina prenijela deset posto dionica MOL-a. Naime, Orban je preko Mathias Corvinus Collegiuma, kao i preko još dvije zaklade koje kontroliraju još po deset posto dionica MOL-a - zaklade MOL Nova Europa i zaklade Maecenas Universitatis Corvini - uspostavio kontrolu nad MOL-om i njegovim prihodima, i to pod egidom “zaštite javnog interesa” pri upravljanju javnom imovinom, iako je ovdje zapravo riječ o ozakonjenoj otimačini i prijenosu državne imovine u paradržavne i stranačke ruke.