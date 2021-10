Angela Merkel izabrana je u Bundestag 1990. u izbornoj jedinici na krajnjem sjeveru nekadašnje Istočne Njemačke. Vorpommern-Rügen i Vorpommern–Greifswald držala je sve do 2021. Ove godine na to je mjesto sjela Anna Kassautzski, SPD-ovka, rođena 1993. na Zapadu, u Heidelbergu. Anna je podebljala rezultat SPD-a za 12,7% u odnosu na prošle izbore. Slogan socijaldemokrata nije bio “Merkel muss weg” (Merkel mora otići), kako su govorili ekstremni desničari, na kraju je to, čini se, rezultat za CDU/CSU. Kao i u većini sjevernih okruga, gdje su Zeleni, i još više SPD, odnijeli pobjedu, bio je vidljiv dramatični pad Linke, lijeve partije, koja se na Istoku često doživljavala kao “Heimatspartai”, naša, lokalna stranka, za koju su bivši stanovnici DDR-a glasali bez obzira na to je li im takva ljevica posve po volji. Slično je, samo i dalje uspješno, s CSU u Bavarskoj. Trijumf SPD-a na Istoku pokazao je kako se očito velike nacionalne partije mogu osjećati “našima” u svim dijelovima Njemačke, i to je veliki rezultat ovih izbora.