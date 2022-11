Kakvo bi to tek blagostanje bilo da ga ne pojedu korupcija i HDZ

Uvijek se nađe neki stranački vojnik koji će se baciti na glavu za Andreja Plenkovića.

Marko Pavić jedan je od takvih.

"Približavamo se standardu europskih građana. Uz to, Vlada i premijer Andrej Plenković su osigurali 25 milijardi eura za razvoj do 2030. godine", ispalio je HDZ-ov saborski zastupnik u ime Kluba HDZ-a tijekom jučerašnjih slobodnih govora u Hrvatskom saboru. "Standard hrvatskih građana porastao je", kaže Pavić, "sa 61 posto BDP-a prosjeka EU na skoro 70 posto, a pri tome je i prosjek EU-a kontinuirano rastao".

Nakon toga, Marko Pavić, bivši ministar koji je morao vratiti sedam tisuća kuna u blagajnu ministarstva za skupocjene darove, raširenih ruku dočekao je lavinu oporbenih reakcija.

Njegova misija je obavljena. Poruka je poslana. Zadatak ispunjen.

Svatko napuhava što hoće

No tako to biva sa statistikom, svatko ju može interpretirati kako hoće. Vladajući napuhavaju uspješne pokazatelje, oporba napuhava one neuspješne.

Vlast će uvijek tvrditi da se zemlja utapa u medu i mlijeku, a oporba uzvraćati da si građani taj med i mlijeko ne mogu priuštiti.

Tako je i s Pavićevim istupom, tako je bilo s oporbenim reakcijama, a građani se onda pojedinačno moraju odlučiti jesu li dosegli standard Europske unije ili moraju po njega ipak otići u neku drugu zemlju EU.

Zamislimo da nema HDZ-a

No čak i da je Marko Pavić u pravu, da se Hrvatska doista približava standardu europskih građana, da doista rastu plaće (iako ne i standard), da cvjetaju ruže (zalijevane fondovima EU), zamislimo samo kako bi Hrvatska bila uspješna da nema HDZ-a.

Jer tvrdnje o rastu standarda direktno se sudaraju s optužbama zbog korupcije.

Koliko Hrvatska pliva prema europskom blagostanju, toliko se utapa u HDZ-ovoj korupciji.

I što se HDZ više hvali gospodarskim i socijalnim pokazateljima, prebirući pincetom po statistikama, to se više postavlja pitanje kako bi Hrvatska izgledala da nema HDZ-a i njegove korupcije.

Kapilarna korupcija

Procjenjuje se da nas korupcija na godišnjoj razini košta 8,5 milijardi eura, odnosno oko 13 posto BDP-a. Predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataša Novaković kazala je nedavno da "korupcija pojede 13 posto BDP-a". Ponovio je to čak i Milorad Pupovac, član vladajuće koalicije: "Prema procjenama Europske unije, u Hrvatskoj kroz različite oblike korupcije ode više od 13 posto BDP-a ili oko 9,5 milijardi eura. To je ogroman novac".

I dakle, koliko se novca slijeva u Hrvatsku, toliko se odlijeva po koruptivnim kapilarama koje sežu od Vlade pa sve do lokalnih šerifa. Što više novca, to više korupcije. A što više korupcije, to manje blagostanja.

Što zaradili, to izgubili

Ovaj podatak o 13 posto BDP-a koje pojede korupcija još je zanimljiviji ako se usporedi s nedavnom tvrdnjom premijera Plenkovića iznesenom na sjednici Vlade da je "procjena rasta za Hrvatsku s dotadašnjih 10,3 revidirana na 13,1 posto što je bez ikakvih dilema druga najveća stopa rasta BDP-a među državama članicama Europske unije".

Znači, koliko BDP raste, toliko odlazi na korupciju.

I stoga, da se vratimo na početno pitanje: ako je Hrvatska doista tako prosperitetna, kako tvrdi Marko Pavić, kako bi tek bila prosperitetna da nema HDZ-om pogonjene korupcije?

Da Hrvatsku ne vodi pravomoćno osuđena stranka koja je u šest godina iz Vlade izbacila desetak korumpiranih, kompromitiranih, pa i osuđenih ministara, u čijem se mandatu korupcija slijeva u institucije i lokalnu vlast i koja predvodi borbu protiv te iste korupcije

Kakvo bi to tek blagostanje bilo.

Onda bi možda imalo nekog smisla Pavićevo izlaganje u Saboru.

Beton oko noge

Hrvatska bi se možda približavala standardu Europske unije i statistički pokazatelji imali bi nekog smisla, kad istodobno korupcija ne bi Hrvatsku, poput betonskog bloka oko nogu, držala u statusu najgore zemlje EU.

I kad HDZ ne bi pritom novac koristio za kupovinu glasova i socijalnog mira, za proračunske parazite i specijalne interese, za populističke akcije umjesto za životno važne projekte.

Kako bi tek onda Hrvatskoj bilo dobro da nema HDZ-a.

Jer, ako je istina ono što govori Marko Pavić, ako se Hrvatska doista približava standardu Europske unije, tada se to događa unatoč, a ne zahvaljujući HDZ-u.

