Kakvo nas vrijeme čeka? Magla svuda oko nas, na moru plus 15

U Hrvatskoj će u ponedjeljak prevladavati sunčano vrijeme. U prvom dijelu dana ponegdje u unutrašnjosti magla, mjestimice se može dulje zadržati. Puhat će većinom slab vjetar, na Jadranu ujutro ponegdje umjerena bura, a danju sjeverozapadnjak.

Foto: Screenshot/DHMZ

Najviša dnevna temperatura kretat će se između 5 i 10, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 11 do 16 °C.

Meteoalarm DHMZ-a upaljen je samo za Zagrebačku i Karlovačku regiju zbog magle koja smanjuje vidljivost.

Foto: Screenshot/DHMZ

U nastavku slijedi detaljnija, HRT-ova, prognoza vremena.

U ponedjeljak će na istoku Hrvatske jutro biti hladno uz mraz, često i maglu, koja se osobito u Posavini i Podravini može i dulje zadržati. Puhat će slab vjetar, a najviša dnevna temperatura kretat će se uglavnom između 7 i 10 °C, ali u krajevima s dugotrajnijom maglom niža.

I u središnjoj Hrvatskoj dnevna temperatura uvelike će ovisiti o dugotrajnosti magle, a jutro će biti hladno, najniža temperatura od -4 do -1 °C. U višim predjelima bit će sunčano, a u nizinama postoji mogućnost za dugotrajnu maglu i niske oblake.

Magle će biti ujutro i ponegdje po kotlinama gorske Hrvatske, a moguća je i na sjevernom Jadranu. Danju posvuda obilje sunčanih sati, pa će temperatura porasti na vrijednosti između 10 i 15 °C. Puhat će slab vjetar, samo na otocima i umjeren sjeverozapadni. Umjeren sjeverozapadnjak puhat će i na dalmatinskim otocima, uz malo do umjereno valovito more. Bit će vedro, jutarnja temperatura zraka od 5 do 9 °C, u unutrašnjosti između -1 i 2 °C, a danju ponegdje i 16 °C.

Ovdje svakodnevno pratite prognozu vremena 24sata

Podjednaki vremenski uvjeti očekuju i jug Hrvatske. Nebo danju bit će bez oblačka, ujutro uz obalu burin, a danju vjetar s mora te najviša dnevna temperatura između 14 i 16 °C."

U utorak još stabilno pa promjenjivije

- I u utorak na Jadranu sunčano, no ujutro mjestimice moguće uz maglu ili sumaglicu. Od srijede promjenljivije, zapuhat će jugo i jugozapadnjak, bit će oblačnije, a posebice na sjevernom Jadranu past će i malo kiše.

- I na kopnu od srijede nestabilnije, zapuhat će jugozapadnjak, koji će jačati u četvrtak. Uz promjenljivu naoblaku oborina će biti samo lokalno i to u malim količinama. Utorak će pak u većini krajeva početi uz maglu, koja će mjestimice biti dugotrajna i sprečavati porast dnevne temperature, a magle će biti i još u prvom dijelu srijede- prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.