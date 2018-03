Kalifornija: Avion se zabio u zgrade, najmanje dvoje mrtvih

Sportski avion zabio se u zgrade u subotu u zgrade u Santa Pauli u Kaliforniji. Prema prvim informacijama najmanje dvoje ljudi je poginulo, javljaju mediji.

Authorities confirm that two people died when a small amateur plane crashed into buildings this afternoon just outside Santa Paula. https://t.co/QfSBjcCbhI pic.twitter.com/0QnSdRnNeJ