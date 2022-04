Kamen, krš i garaža koja krije tajnu: 'Milan je tu bio na svakoj fešti, svadbi. A sad nema nikog'

Tužno je to sve, moj prijatelju. Milan bi svakih 10-15 dana dolazio ovdje u svoj kraj. Nema kad ga nije bilo. Svaka fešta, svadba, svaki događaj, on bi ovdje došao. Tužna je to priča. Baš mi je teško o tome govoriti. Mi smo zajedno odrasli, puno toga smo zajedno prošli, ali što ti je život. Danas jesi, sutra nisi. Tužno je sve ovo, nema više nikoga u ovoj kući. Dok je Milana bilo, bilo je tu veselja, ali sad nema ništa. Tuga, rekao nam je Laćo, rođak Milana Bandića.

Laćo je poznati pekar iz Bandićeva kraja, tu iz Pogane Vlake. Prepoznatljiva kamena kuća, impozantna u tom krajoliku, stoji kao umjetničko djelo. Vidi se kako je sve održavano te da je sve uredno i čisto.

- To održava jedan rođak. Dolazi s vremena na vrijeme i kosi travu, uređuje vrt, a tu je i voćnjak koji održava. Blizu živi i Milanova sestra, ali tužno je to, prijatelju moj. Sve je to ostao kamen. Nema tu ljudi više. Nitko neće dolaziti. Bio je Milanov brat jednom ili možda dva puta, ali to je to. Milanova supruga nije bila, a kći nije godinama dolazila - dodaje Laćo.

Prošlo je više od godinu dana od smrti Milana Bandića. Dok smo radili reportažu iz potresom pogođenog Stoca, odlučili smo produžiti u rodni kraj Milana Bandića.

Ulazeći u okolna sela ne može se ne primijetiti raskoš ovoga kraja. Brojne moderne kuće, jedna veća od druge, jasan su dokaz koliko ljudi ulažu u imovinu u rodnom kraju. Na cesti u nedjeljno poslijepodne nema gotovo nikoga, tek smo se tu i tamo mimoišli s rijetkim automobilima.

Ipak, naišli smo na jedan par. "Dobar dan, ispričavamo se na smetnji, može jedno pitanje", upitali smo mještane. "Naravno, naravno, recite", ljubazno su nam odgovorili muškarac i žena. "Trebali bismo do kuće pokojnog Milana Bandića, možete li nam pomoći", uzvratili smo. "Ah, idemo mi upravo tim smjerom, hajde za nama". Sjeli su u svoj Mercedes i krenuli, a mi za njima.

Napokon smo stigli na željenu destinaciju. Poznata nam je ta kamena kuća s bazenom na imanju oko kojeg se vode pravne bitke. Vidjeli smo je na fotografijama iz zraka, a jednako je impozantna i uživo, iako se na prvu ne razlikuje od okolnih koje su također vrlo raskošne. Čovjek u blizini nas je upitao kojim smo dobrom ovdje. Odgovorili smo da smo novinari.

- Uf, eto vas opet. Dobro, ja vam ne želim ništa govoriti, tu vam je kuća, odradite svoj posao što trebate, u kući vam nema nikoga. Nitko nije dolazio već godinu dana. Tu vam je sve - škrt je bio na riječima naš sugovornik.

Kad smo detaljnije objasnili kojim smo povodom došli, domaćin nas je prihvatio. A domaćin je bio Laćo, Bandićev rođak.

Uveo nas je u svoju kuću, u konobu, gdje se nalazi i Bandićevo vino.

- Tu smo mi pili, pjevali i veselili se. On bi dolazio k nama, mi bismo odlazili u njegovu kuću. Bio je čovjek od veselja. Na svaku je svadbu dolazio, na svake krstitke, volio je obitelj, volio je svoje ljude. Prošli smo dobra i zla, a i njegova mu je majka govorila da smiri tempo, da uspori i pazi jer ga ljudi iskorištavaju. To mu je mater stalno govorila, ali on je išao dalje. Takav je bio, nije znao stati. Stalno je radio, radio i eto ga na - tužnim će glasom Laćo.

Dok razgledavamo Bandićevu kuću s ceste vidimo da su rolete otvorene, i sve je na svome mjestu. Čak je i voćnjak uređen. Ipak u bazenu nema vode. Kako nam kažu, nema ni psa koji je čuvao imanje. Uzela ga je rodbina.

Sljedeća postaja bila nam je stara rodna kuća Milana Bandića. U obližnjem Cerovu Dolcu, na Bandića brigu. Iako je za života Bandić tvrdio da to nije njegovo imanje, svi poznanici kažu da je on bio pravi vlasnik.

Kuća se ističe na prvi pogled. Izgrađena je od bijelog kamena sa raskošno uređenim okolišem. Izgrađna je na istom mjestu gdje se nalazila stara kuća u kojoj se rodio Milan Bandić.

Dvorište ipak nije bilo tako sređeno kao prijašnja kuća. Trava je nešto zarasla, ali se ipak vidi da je netko održava. Napravili smo krug oko kuće koju nadgledaju brojne nadzorne kamere. U dvorištu je i veliki roštilj, ali i impresivan spomenik Bandićeva oca.

U obližnjim kućama vidimo komešanja, ali nitko ne želi izaći. Ne žele da ih nešto pitamo, odmjeravaju nas preko prozora. Napravili smo još jedan krug te smo došli do vrata garaže u kojoj se nalazi vinoteka, ali i u kojoj su, navodno, bili Bandićevi oldtimeri.

Njih tu više nema, kao ni Milana Bandića.

