Kamion Čistoće snimili su kako sve smeće trpa u isti koš. Iz Holdinga: Ovo je izoliran slučaj

Pojavile su se snimke na kojima djelatnici zagrebačke Čistoće otpad iz svih kontejnera, kako onih za miješani tako i za posebni otpad, ubacuju u iste kamione za odvoz. Za to vrijeme vlast u Zagrebu pokušava potaknuti na odvajanje otpada, a građani vrećice za smeće plaćaju masno.

Naime, snimke su nastale sinoć oko ponoći u kvartu Središće, iz Holdinga kažu kako se radi o izoliranom slučaju.

- Zgrožena sam, nemam što reći, ja stanujem na istočnoj strani pa ne vidim to uvijek, ali sad mi je jasno zašto to rade noću. To ipak danju ne bi mogli raditi pred svim stanarima i prolaznicima - rekla je Dragica Lazić, predstavnica stanara za HRT.

Holding najavljuje sankcije za počinitelje.

- Mi još uvijek utvrđujemo činjenice i što se zapravo dogodilo u ovom velikom incidentu. Nakon što utvrdimo sve činjenice onda će i odgovorne osobe, sudionici samog incidenta biti sankcionirani, jer se ne pridržavaju uputa poslodavca i protokola o postupanju s komunalnim otpadom - kaže Matija Subašić-Maras, članica Uprave Holdinga.

Iz Holdinga dodaju i kako se nadaju da ovo neće utjecati na nove navike građana vezano za odvajanje otpada.

- Problem sa smećem traje jako dugo i mislim da po pitanju smeća nije ništa napravljeno - rekla je Dragica Lazić, predstavnica stanara.



- Ja bi htjela da je naše smeće zbrinuto da je sve u redu, a sad zavisi od čistoće hoće li redovito odvoziti ili ne, za sad ne odvoze redovito - naglasila je.

Viktor Simončić, samostalni savjetnik za okoliš, otpad i održivi razvoj, kaže da nemaju gdje s otpadom.

- Prerađivački kapaciteti mali, koncentrirali smo se na izdvajanje otpada, ali ne i kamo s tim. Ako Zagreb neće imati odgovor gdje s otpadom, imat će problem - kaže Simončić.

- Građanima se mora osigurati sustav odlaganja komotan i jednostavan, ali kada ta kanta dođe nekamo, ona mora imati svoju sortirnicu - zaključio je.

