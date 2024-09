Kamionom naletio na kombi i usmrtio četvero radnika na A1: Dobio četiri i pol godine zatvora

Ovaj sud smatra da ste ipak krivi, a ne da bi do nesreće došlo zbog apneje. Prije svega, profesionalni ste vozač, vozite dugi niz godina, rekli ste da ste se osjećali dobro, da niste bili pospani ni umorni. I sad, poslije nesreće, idete na preglede zbog apneje. I sam imam apneju težeg stupnja nego vi i, da je to tako kako tvrdite, nitko od nas ne bi mogao voziti. Apneja nije sinkopa da izgubite svijest i zaspite za volanom, kazao je, između ostalog, sudac Stjepan Đurinec obrazlažući nepravomoćnu presudu vozaču "šlepera smrti" Damiru Zdačeku (59).

Zdaček je na Općinskom sudu u Novom Zagrebu nepravomoćno proglašen krivim i osuđen na četiri i pol godine zatvora zbog prometne nesreće u kojoj je 21. studenog 2020. oko 7 sati na autocesti A1 kod Desinca poginulo četvero ljudi, a još dvoje je teško ozlijeđeno. Sud mu je izrekao i zabranu upravljanja vozilima C i D kategorije na pet godina, a morat će platiti i sudske troškove.

U prometnoj nesreći na autocesti A1 smrtno stradale četiri osobe | Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Pri određivanju visine kazne, pojasnio je sudac Đurinec, vijeće je uzelo u obzir Zdačekovu dob, činjenicu da dosad nikad nije kažnjavan ni osuđivan, kao i njegovo narušeno zdravstveno stanje.

Optužnica ga je teretila da je iz nehaja, pri brzini od 84 km/h, naletio na kombi, koji je zbog kvara bio zaustavljen u zaustavnom traku. U nesreći su poginuli radnici tvrtke Šuma-Promet iz Velike Ludine: Milan C. (69), Nada M. (50), Vlastimir N. (51) i Ivana T. (31).

U svojoj obrani Zdaček je ustvrdio da se nesreće ne sjeća, a nakon udesa dijagnosticirali su mu apnejički sindrom u spavanju težeg oblika.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Prvo bih želio ispričati se stradalima i njihovim obiteljima. Žao mi je što se to dogodilo. Tog jutra ustao sam u 4 sata i otišao do firme u Totovec, gdje je bio već natovaren kamion. Krenuo sam njime na istovar u Jastrebarsko oko 5 sati. Osjećao sam se budno i naspavano. Nakon prolaska naplate u Lučkom došao sam do nekih radova, to sam prošao, normalno sam vozio i dalje čega se sjećam bilo je buđenje u kombiju Hitne pomoći - rekao je Zdaček na sudu te dodao da ne zna kako se i zašto dogodila nesreća.

- Nisam koristio mobitel u vožnji te inače nikad ne koristim mobitel. Ako bi netko zvao tijekom vožnje ja bih zaustavio kamion i tada se povratno javio, Nisam mijenjao ni radiostanicu jer inače to ne radim tijekom vožnje već slušam stalno istu stanicu koja mi je unaprijed namještena. Prilikom vožnje nisam zamijetio zaustavljeno vozilo, a u to vrijeme nisam znao da bolujem od apneje već mi je ona dijagnosticirana nakon nesreće. Moja obiteljska liječnica mi prije nesreće nije rekla da bolujem od apneje nego me poslala na slikanje krvnih žila jer su mi noge oticale. kad je vidjela nalaz pitala me kako se osjećam jer sam profesionalni vozač. Rekao sam da se osjećam dobro, a ona me nije dalje uputila na nikakve pretrage - odgovarao je Zdaček na pitanja branitelja, optužbe i opunomoćenika oštećenika.

U prometnoj nesreći na autocesti A1 smrtno stradale četiri osobe | Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Dodao je i daje prije nesreće redovito obavljao zdavstvene preglede i da mu liječnici nikad nisu rekli da postoji neki problem zbog kojeg ne bi mogao voziti.

- Smatrate li da ste zaspali tijekom vožnje - zanimalo je suca Đurinca.

- Ja se, gospodine suče, ne sjećam - odgovorio je Zdaček.