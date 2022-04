Kampanja Možemo! i Nove ljevice ZA!Obalu: 'Želimo drugačiji model razvoja obale'

Javnom tribinom u ponedjeljak u Dubrovniku započela je kampanja „ZA!Obalu“ političke platforme Možemo! i Nove ljevice, kako bi na temu održivog razvoja obalnog područja otvorili dijalog s građanima i predstavili njihova načela odnosa prema obali.

Nakon Dubrovnika, kampanja zeleno-lijevog bloka će se tijekom 2022. godine nastaviti u Korčuli, Splitu, Rijeci i Puli.

Saborska zastupnica platforme Možemo! Sandra Benčić istaknula je kako se kampanjom želi ukazati na trenutni štetan model korištenja obale i obalnih resursa, koji se eksploatiraju i privatiziraju.

-Trenutni model dozvolio je da se korist privatizira, a trošak socijalizira, odnosno da ga plaćaju građani plaćajući komunalnu infrastrukturu. Obala se građanima više oduzima, nego daje. Zato njima želimo vratiti glas i s njima odrediti drukčiji model razvoja obale koji te resurse valorizira i čuva za lokalnu zajednicu za buduće generacije - objasnila je Benčić.

Predsjednica i saborska zastupnica Nove ljevice Ivana Kekin izjavila je kako će trenutni način promišljanja o turizmu u svom idućem koraku doživjeti pad.

- Ovakva će eksploatacija i devastacija u ime sve većeg PDV-a, broja noćenja ili vozila preko granice, dovesti do pada potražnje. Ne bismo bili prvi kojima bi se to dogodilo, ali mi to ne bismo mogli preživjeti. Turizam treba više doprinijeti ljudima danas, ali i nešto ostaviti našoj djeci - rekla je Kekin.

Županijski vijećnik stranke Srđ je Grad Marko Giljača naglasio je dubrovačke probleme, kao što su devastacija Lapadske obale, s državne razine nametnuta Marina Frapa, preklapanje nadležnosti u staroj dubrovačkoj luci, nedostatak komunalnih vezova i neupisivanje granice pomorskog dobra i moguće zagađenje iz centra za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje.

