Kanađani već 30 godina grade dvorac u Međugorju: U gradnji smo potrošili oko 2000 kamena

Mi u Međugorju živimo 28 godina i mi nikad nismo vidjeli Gospu. Rodom sam iz Zagreba, živjeli smo u Kanadi, a moj suprug je Kanađanin, koji je bio bez Boga, vjere i sakramenta. Kad sam upoznala muža bio je drugi put rastavljen. Imao je četvero djece. To se koristila droga, razvrat, nemoral... Mama mi je tad govorila da ne smijem živjeti u tom smrtnom grijehu, ali ja sam joj govorila: Ma, mama, pusti me te tvoje vjere.

Započela je tako priču Nancy Latta, koja je sa suprugom Patrickom krajem 90-tih iz Kanada preselio u Međugorje u BiH. Kada je imao 14 godina Patrick je pohađao katoličku školu gdje je doživio nešto što ga je duboko ranilo. Tada je odlučio da Boga nema i tako je živio punih 48 godina. Bio je veliki biznismen i kroz život je zaradio milijune, a Nancy je bila uspješna odvjetnica.

- Prva supruga mog muža je tražila crkveni razvod i dobila ga je. Drugi brak je imao van crkve pa smo se uzeli zbog naših roditelja i moi u crkvi, ali je naš život i dalje bio bez Crkve. Kada su djeca odrasla, imala su sve što se novcem moglo kupiti, ali su ih proganjale ovisnosti o drogama, alkoholu i nemoralnim životnim stilovima.

U takvom životu moj brat nam je poslao knjižicu Gospinih poruka. Ja sam to vidjela, ali sam bila uvjerena da to nije za mene. Zamolila sam supruga da ih on baci, neka to bude na njegovoj savjesti - rekla Nancy i dodala da je tad bio zaokret.

- Moj suprug je otvorio knjižicu Gospinih poruka iz Međugorja. Pročitao je jednu poruku i počeo plakati. Taj čovjek, veliki biznismen koji nije vjerovao nikome i u ništa u tom trenutku je promijenio svoj život iz temelja. Rekao je da ga više ništa ne zanima da želi živjeti u Međugorju - dodala je Nancy. Sve što su imali u Kanadi su prodali, doselili u Međugorje i počeli graditi dvorac. Brzo im se pridružio i Florijan iz Rumunjske koji je od 1999. glavni izvođač radova. A radovi na imanju i dalje traju.

- Preko dvije tisuće kamiona kamena je do sada ovdje ugrađeno. Kamen nabavljamo isključivo iz Međugorja, po okolnim brdima, a nešto su nam poklonili i stanovnici ovog mjesta kad bi rušili svoje stare kuće - rekao je Florijan. Nancy je kazala kako dvorac nije nikakva senzacija.

- Ovdje smo svjedočili raznim čudima. Oni koji nisu vidjeli su progledali, oni koji su bili u kolicima su prohodali. Ova kuća je skup posloženih kamena, kamenja ima na svakom koraku. To nije nikakvo čudo, ovo sve je posložen kamen, ali je čudo da nam je Bog otvorio srce. To je senzacija i tomu se trebamo posvetiti. Trebamo slijediti riječi naše majke, moramo vjerovati i klanjati se njenom sinu. Ovo je mjesto koja je Gospa odabrala gdje je ona sretna i mi smo ponosni i jako sretni što smo mi državljani ove zemlje koja je majka odabrala. Dolaze tisuće hodočasnika i jako smo sretni da dolaze u mjestu gdje se događaju čuda - rekla je Nancy, čija kuća pruža utočište onima koji dolaze po duhovnu obnovu u ovo mjesto. 

