INTERVJU: ZORAN ĐOGAŠ

Kandidat HDZ-a koji nije HDZ-ovac o seksu i Bogu (u politici) te kako nije loše biti lud u Splitu

NOVI EXPRESS ‘Po pitanju doktorata Vice Mihanovića ne vidim samo njegov propust, jer on je bio zapravo student doktorskog studija, nego je on puno širi. To je propust i sustava...’, kaže Đogaš