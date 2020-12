Kao da je očekivao: Ustao je i rekao 'Da, ja sam Gotovina...'

U hotelu sa četiri zvjezdice na Tenerifima na današnji dan prije 15 godina uhićen je hrvatski general Ante Gotovina. Bio je apsolutno smiren, uhićenju se nije opirao...

<p>Nakon više od četiri godine skrivanja, na današnji dan 2005. uhićen je general<strong> Ante Gotovina,</strong> a glavna haška tužiteljica <strong>Carla del Ponte</strong> bila je presretna.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Uhićenje Ante Gotovine</strong></p><p> - Imam vrlo dobre vijesti. Ante Gotovina je tijekom prošle noći uhićen u Španjolskoj - kazala je.</p><p>Lokalna policija uhitila ga je u hotelu s četiri zvjezdice Bitácora u turističkoj zoni Playa de Las Americas na otoku Tenerife koji pripada španjolskim Kanarima.</p><h2>Sobarica: Bio je ljubazan gost</h2><p>Ante Gotovina navodno je tjednima prije uhićenja jahtom kružio otočjem i mijenjao prenoćišta. Nije bio naoružan, a kod njega u džepu našli su 24 novčanice od 500 eura odnosno ukupno 12.000 eura. Uhićenju se nije opirao.</p><p>S njim je na večeri bio australski Hrvat <strong>Jozo Grgić Jablan</strong> koji mu je te novce donio kao financijsku pomoć za bijeg. I njega su uhitili. Nakon ispitivanja još šest dana proveo je u hotelu pod prismotrom policije.</p><p>Zatim su ga pustili da se vrati u Australiju.</p><p>Sobarica hotela Bitácora je ispričala kako je Gotovina bio ljubazan gost.</p><p>Svjedoci su pak rekli kako je zadnji dan na slobodi proveo mirno.</p><p>Gotovina i Grgić su se iza 20 spustili na večeru. Sjeli su za stol broj 157. Nisu naručivali ništa posebno nego su jeli što je bilo ponuđeno na švedskom stolu. Naručili su butelju vina Marqués de Caceres i razgovarali o nadolazećim blagdanima.</p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><h2>'Da, ja sam Ante Gotovina'</h2><p>Oko 21.10 sati, odnosno malo prije nego su ispili zadnje gutljaje vina i prije nego je Gotovina uspio platiti butelju koja je prema riječima, šefa sale restorana Bitácora, stajala 20 eura,u restoran hotela upalo je devet španjolskih specijalnih agenata.</p><p>Pitali su ga je li on Ante Gotovina. On im je smirenim glasom rekao da je.</p><p>Tada je ispružio ruke, kao da je očekivao uhićenje, te je uz vidno olakšanje pogledao u kameru koja ga je snimala i rekao 'I to se jednom moralo dogoditi'. Zatim je pitao smije li uzeti sako što su mu policajci dopustili. </p><p>Noć je proveo u strogo čuvanom španjolskom zatvoru Soto del Real koji se nalazi 40-ak kilometara od Madrida, a u njemu kazne služe teroristi, propali tajkuni, političari, bankari, odvjetnici.</p><p>Nakon toga su ga prebacili u UN-ov zatvor u Scheveningenu u Nizozemskoj.</p><p>Hrvatski general oslobođen je tek sedam godina kasnije.</p>