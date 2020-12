Jessica Camilleri (27) brutalno je ubila svoju majke Ritu Camilleri (57) u srpnju 2019. godine, a sud joj je na temelju njene mentalne bolesti odredio smanjenje zatvorske kazne, prenosi The Sun.

Nakon sedmog dana suđenja Jessici Camilleri za brutalno ubojstvo majke Rite, sud je osumnjičenu proglasiti krivom za ubojstvo iz nehaja, uzimajući u obzir njeno narušeno mentalno zdravlje.

Jessica je u srpnju 2019. brutalno ubila svoju majku Ritu u njihovom obiteljskom domu u St. Clairu u Sydneyu. Majku je probola više od sto puta, a nakon toga joj je odrubila glavu koju je bacila na trijem.

Opuženica je policiji rekla kako je majka imala mentalnih problema te da ju je neprestano zlostavljala.

U pokušaju da se skine krivicu sa sebe, Jessica je rekla da je ovo bila samoobrana te da nije imala namjeru ubiti majku.

Na mjestu zločina policija je pronašla velik broj krvavih noževa, od kojih su neki bili i razbijeni. Tijelo Rite Camilleri pronađeno je u komadima po cijeloj kući.

Jessica je kasnije uhićena te je u jednom od policijskih ispitivanja izjavila kako je reagirala u samoobrani.

- Uhvatila me za kosu i vukla po kuhinji, na što sam ja reagirala i uzela nož kako bi se obranila. Htjela sam joj vratiti za to što mi je učinila, no nisam ju mislila ubiti - rekla je Jessica.

U jednom od razgovora s psihijatricom izjavilla je kako je inspiraciju za zločin dobila u jednom od horor filmova koje je nedavno pogledala.

Njezina mlađa sestra Kristy Torrisi na sudu je potvrdila da je Jessica bila obožavatelj nasilnih filmova te da je često znala pauzirati i vraćati scene u kojima su se odvijala brutalna ubojstva.

- Potvrđeno je da je Jessica prethodno imala narušeno mentalno zdravlje, a poznato je da je naša majka platila njezino liječenje kako bi ''istjerala demon iz nje'' - dodala je Jessicina sestra Kristy.

Ovo nije prvi puta da je Jessica iz nepoznatih razloga napala nekoga ili pak prijetila da će nekome odrubiti glavu.

- Jessica je već poznata po svojim ispadima i nekontroliranom ponašanju. Napala je dva stranca iz nepoznatih razloga, a nekima je upućivala prijeteće pozive - rekao je tužitelj Tony McCarthy.