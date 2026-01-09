Masovni prosvjedi, potaknuti gospodarskim slomom i drastičnim padom vrijednosti nacionalne valute, izmaknuli su kontroli vlasti, koje su odgovorile gašenjem interneta i silom..
Kaos na prosvjedima u Iranu: Ulice u plamenu, deseci mrtvih, među poginulima ima i djece
Prosvjede podržao i Reza Pahlavi, čijeg je oca svrgnula Islamska revolucija 1979. godine.
- Milijuni Irananaca zahtjevaju večeras slobodu. Izađive na ulice, kao ujedinjena fronta. Hvala Trumpu što je ispunio obećanja - napisao je u objavi.
Američka novinska agencija za aktiviste za ljudska prava (HRANA) izvijestila je da su tijekom nemira ubijena najmanje 34 prosvjednika, među kojima je petero djece, kao i osam pripadnika sigurnosnih snaga. Prema njihovim podacima, uhićeno je najmanje 2270 prosvjednika, piše BBC.
U cijelu krizu izravno se uključio i američki predsjednik Donald Trump. U intervjuu radijskom voditelju Hughu Hewittu poslao je oštru poruku Teheranu.
– Jasno smo im dali do znanja: ako krenu u masovno ubijanje ljudi, odgovorit ćemo ekstremnom silom – rekao je Trump, dodavši da SAD situaciju prati 'vrlo pozorn'.
Otkrio je i da je Iranu upućena privatna poruka, još oštrija od javne, u kojoj se upozorava da će u slučaju krvoprolića 'platiti pakao'.
Na pitanje što poručuje Irancima, Trump je bio kratak:
– Držite se svoje slobode.
Ovo je već drugo ovakvo upozorenje Washingtona u manje od tjedan dana, što mnogi tumače kao znak visoke razine pripravnosti SAD-a.
Iran je već 11 dana u plamenu. Masovni prosvjedi, potaknuti gospodarskim slomom i drastičnim padom vrijednosti nacionalne valute, izmaknuli su kontroli vlasti, koje su odgovorile gašenjem interneta i silom.
Stanovnici iz više dijelova zemlje svjedoče da su im internetske veze naglo prekinute, dok je mobilni internet u nekim većim gradovima potpuno nestao. U zapadnoj pokrajini Kermanšah, jednoj od najpogođenijih nemirima, organizacija NetBlocks zabilježila je potpuni kolaps rada glavnog operatera TCI-ja.
Pozive na izlazak na ulice uputio je Reza Pahlavi, sin posljednjeg iranskog šaha, koji živi u egzilu. Njegovo ime sve se češće čuje na prosvjedima, zajedno sa sloganima protiv vrhovnog vođe ajatolaha Alija Khameneija.
BBC Persian analizirao je i potvrdio autentičnost brojnih snimki koje stižu iz Teherana, sjevernih pokrajina Mazandaran i Golestan, Ardabila na sjeverozapadu, ali i s juga zemlje.
Najveće iznenađenje stiže s otoka Kish, luksuznog turističkog središta u Perzijskom zaljevu, često nazivanog 'iranskim Dubaijem'. Stotine ljudi ondje su marširale ulicama, uz pljesak i skandiranje, što je jasan znak da se pobuna proširila i na mjesta koja su dosad bila simbol režimske kontrole i privilegija.
U samom središtu Teherana dogodio se čin koji je odjeknuo Iranom i svijetom.
Prosvjednici su zapalili golemi transparent s likom Qasema Soleimanija i drugih zapovjednika Revolucionarne garde.
Unatoč blokadi interneta, snimke su se munjevito proširile društvenim mrežama.