Kaos na prosvjedima u Iranu: Ulice u plamenu, deseci mrtvih, među poginulima ima i djece

JAVIO SE I TRUMP

U cijelu krizu izravno se uključio i američki predsjednik Donald Trump. U intervjuu radijskom voditelju Hughu Hewittu poslao je oštru poruku Teheranu.

– Jasno smo im dali do znanja: ako krenu u masovno ubijanje ljudi, odgovorit ćemo ekstremnom silom – rekao je Trump, dodavši da SAD situaciju prati 'vrlo pozorn'.

Otkrio je i da je Iranu upućena privatna poruka, još oštrija od javne, u kojoj se upozorava da će u slučaju krvoprolića 'platiti pakao'.

Na pitanje što poručuje Irancima, Trump je bio kratak:

– Držite se svoje slobode.

Ovo je već drugo ovakvo upozorenje Washingtona u manje od tjedan dana, što mnogi tumače kao znak visoke razine pripravnosti SAD-a.