Obavijesti

News

Komentari 6
IZ MINUTE U MINUTU

Kaos na Trnjanskim kresovima: Jednu osobu je policija privela

Piše 24sata,
Kaos na Trnjanskim kresovima: Jednu osobu je policija privela
Zagreb: Dražen Keleminec sa svojim pravašima došao na Trnjanske kresove | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Na prostoru održavanja Trnjanskih kresova okupili su se i prosvjednici koji pjevaju domoljubne pjesme, dok je između njih i posjetitelja stoji policijski kordon

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
Sortiranje događaja
17:36

Prosvjednici se razilaze. Branitelji su otišli, a na nasipu su ostali još Dražen Keleminec i njegovi pravaši.

17:22

Zbog remećenja javnog reda i mira uhićena je jedna žena. 

17:15

Na paljenje trnjanski kresova stigli su prosvjednici, među njima branitelji te Držane Keleminec i njegovi pravaši. Prosvjednici su pjevali domoljubne pjesme. Između njih i okupljenih je policija napravila koridor. 

Okupljeni, koji su došli obilježiti Dan oslobođenja Zagreba, su prosvjednicima dovikivali 'Malo vas je, malo vas je, ustaše!' uz pratnju bubnjeva.

VIŠE POGLEDAJTE OVDJE.

Komentari 6

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026