Na prostoru održavanja Trnjanskih kresova okupili su se i prosvjednici koji pjevaju domoljubne pjesme, dok je između njih i posjetitelja stoji policijski kordon
Kaos na Trnjanskim kresovima: Jednu osobu je policija privela
17:36
Prosvjednici se razilaze. Branitelji su otišli, a na nasipu su ostali još Dražen Keleminec i njegovi pravaši.
17:22
Zbog remećenja javnog reda i mira uhićena je jedna žena.
17:15
Na paljenje trnjanski kresova stigli su prosvjednici, među njima branitelji te Držane Keleminec i njegovi pravaši. Prosvjednici su pjevali domoljubne pjesme. Između njih i okupljenih je policija napravila koridor.
Okupljeni, koji su došli obilježiti Dan oslobođenja Zagreba, su prosvjednicima dovikivali 'Malo vas je, malo vas je, ustaše!' uz pratnju bubnjeva.
