Treba li ravnateljica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ivana Katavić podnijeti ostavku, odnosno biti smijenjena, zbog naknadnog upisivanja bodova pristupnicima na jesenskom roku lanjske državne mature, nije riješeno ni na izvanrednoj online sjednici Upravnog vijeća te institucije.

Naime, od sedam članova Upravnog vijeća, dvojica su dala ostavku još prije desetak dana, upravo zbog situacije s bodovanjem, a jedna je članica već ranije razriješena, te joj nije nađena zamjena. Od preostala četiri člana (tri člana plus predsjednik Upravnog vijeća prof. dr. sc. Josip Faričić sa Sveučilišta u Zadru) jedan je otišao s današnje sjednice, te više nije bilo kvoruma za odluku o smjeni ravnateljice. Sjednica bi trebala biti nastavljena u srijedu.

U NCVVO-u su sve znali

Kako neslužbeno doznajemo iz NCVVO-a, Ivana Katavić ponovo je iznijela argumentaciju kako je sve što je učinjeno, učinjeno zbog dobrobiti učenika, te je upozorila članove Upravnog vijeća da su već bili upoznati s ovom problematikom. Također su nam potvrdili kako Upravno vijeće Ivanu Katavić proziva po zapovjednoj odgovornosti, no ona smatra kako ne može za to biti samostalno odgovorna. Naime, kako tvrde u NCVVO-u, odluku o bodovanju ispita donose stručna vijeća NCVVO-a, a nejasno je i ima li Povjerenstvo za praćenje provedbe državne mature nadležnosti za izmjene bodovanja. Upravo se to i dogodilo, nakon žalbi pristupnika, članica Povjerenstva, koje je imenovao ministar Radovan Fuchs, dodavala je bodove unatoč tome što se stručna vijeća s time nisu složila.

A kako piše portal srednja.hr, iako su članovi tražili da ona sama podnese ostavku, ona to nije htjela, već je tražila od Upravnog vijeća da je smijeni.

U svakom slućaju, priča oko propusta, pa čak i mogućih malverzacija oko državne mature zbog nejasnih ovlasti i kriterija, nastavlja se. Istovremeno, do prvih ispita ovogodišnje državne mature manje je od 60 dana. Činjenica je i da se u NCVVO-u za ovo znalo, no sve se prešućivalo dok dokumentacija nije stigla u medije.

Prvi ispiti mature već 1. lipnja

Prvi ispiti ovogodišnje državne mature počinju 1. lipnja, ispitima materinskih jezika nacionalnih manjina. Državna matura ove se godine piše cijeli mjesec jer će se, kao i lani, odvojeno pisati A i B razina obveznih predmeta, hrvatskog i engleskog jezika te matematike.

Vrlo je važno, kažu naši sugovornici, utvrditi sve pojedinosti zbog kojih je došlo do dodavanja bodova i kako raščistiti tu situaciju prije nove državne mature. U posljednjih nekoliko godina bilo je teških prekršaja u polaganju državne mature, a posebice je to došlo do izražaja lani, kad su se zbog korone i online nastave odluke o datumima i gradivu koje će se polagati donosile u zadnji tren. Otkrivena su i masovna prepisivanja uz podršku nastavnika.

No ravnatelji nekih od najboljih hrvatskih gimnazija ističu kako je državna matura i dalje sjajan mehanizam za pokazivanje koji učenici su zaista najbolji.

- U našoj gimnaziji Tituša Brezovačkog imamo pozitivno mišljenje o državnoj maturi jer naši učenici, od kojih vrlo mnogo tražimo, ali im mnogo i dajemo, postižu dobre rezultate. I to je smisao ovog sustava, da najbolji učenici dobiju potvrdu za sav rad koji su uložili kroz srednju školu. Hoće li ovogodišnji maturanti biti zakinuti? Sjetite se da je to generacija koja je već u trećem razredu prošla štrajk, pa koronu, online nastavu, pa dio njih potrese. Neki od njih morali su se suočiti i sa smrtnim slučajevima u obitelji zbog korone. I oni sigurno mogu imati neugodan osjećaj da nisu sigurni u svoje znanje. No ako razgovaramo o ukidanju državne mature, moramo razgovarati o sustavu koji bi je zamijenio. Prije smo imali prijamne ispite, i oni su isto bili nelagodni za mnoge - ističe Damir Jelenski, ravnatelj Gimnazije Tituša Brezovačkog. Stručna pitanja treba riješiti, zaključuje on, no učenicima koji od državne mature dobivaju potvrdu svog rada nije nanesena šteta.