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PROLAZNIK OSTAO BEZ OKA

KAOS U FRANCUSKOJ Mladić ostao bez šake dok je dizao bombu prema policajcima

Piše Filip Sulimanec,
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KAOS U FRANCUSKOJ Mladić ostao bez šake dok je dizao bombu prema policajcima
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Foto: Tom Nicholson
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Policijski izvor rekao je da je mladić vjerojatno izgubio šaku nakon što je podigao šok bombu za rastjerivanje prosvjednika kako bi je ponovno bacio prema policiji

U ponedjeljak je u Lensu, u departmanu Pas-de-Calais, 15-godišnjem tinejdžeru otkinuta šaka tijekom sukoba s policijom tijekom blokade srednje škole, piše Le Figaro.

Upozoravamo da je video uznemirujuć.

Incident se dogodio oko 10.30 sati, kada se ispred strukovne škole Auguste Béhal u Lensu okupilo između 200 i 250 mladih. Točne okolnosti u kojima je učenik ostao bez šake tek treba utvrditi, no policijski izvor rekao je za Le Figaro da je mladić vjerojatno izgubio šaku nakon što je podigao šok bombu za rastjerivanje prosvjednika kako bi je ponovno bacio prema policiji.

French high school and university students protest in Saint-Denis near Paris
Foto: Abdul Saboor

 - Nažalost, tijekom prosvjeda teško je ozlijeđen jedan srednjoškolac, 15-godišnji učenik kojemu je otkinuta šaka - rekao je državni odvjetnik u Béthuneu Étienne Thieffry.

 - Srećom, život mu nije ugrožen. Vrlo brzo prevezli smo ga u Lille, u bolnicu koja ga je mogla zbrinuti - dodao je. 

French high school students protest in France
Foto: Nacho Doce

Le Monde piše kako je jedan prolaznik izgubio oko tijekom studentskih prosvjeda u Aix-en-Provenceu. Osoba osumnjičena da je prošli tjedan tijekom studentskih prosvjeda nanijela teške ozljede 51-godišnjem prolazniku u oko uhićena je u ponedjeljak, objavila je policijska prefektura Bouches-du-Rhône, potvrđujući izvješće novina La Provence . Prema novinama, navodni počinitelj je 17-godišnji srednjoškolac iz Aix-en-Provencea, prethodno nepoznat policiji.

Što se događa

Prosvjedi su počeli među srednjoškolcima zbog nedostatka nastavnika, prenapučenih učionica i lošeg stanja školskih zgrada, a nezadovoljstvo se dodatno pojačalo zbog najavljenih proračunskih rezova i šireg nezadovoljstva politikom vlade.

French high school students protest in France
Foto: Noemie Olive

Dio prosvjeda prerastao je u sukobe s policijom, paljenje kontejnera i objekata te druge oblike nasilja. Vlada i sigurnosne službe tvrde da su pojedine krajnje lijeve skupine pridonijele radikalizaciji prosvjeda, dok te skupine to odbacuju i tvrde da je represivni odgovor vlasti dodatno pogoršao situaciju.

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Komentari 6
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