Na njih pucaju pravim mecima, a oni se brane kišobranima...

Prosvjedi u Hong Kongu ponovno su postali nasilni, a CNN javlja kako policajac ispalio pravi metak u prosvjednika.

Prosvjednici na policiju bacaju molotovljeve koktele, cigle i kamenje. Jedan od prosvjednika je upucan u prsa u kvartu Tsuen Wan, piše više svjetskih medija. Postoji i snimka muškarca kako leži na podu.

16:13 #TsuenWan

A protester's left chest was shot by a live ammo. He appeared to be bleeding a lot, and was shouting: "my chest is hurting!"



