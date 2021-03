U četvrtak je započeo 17. po redu Trofej Istarsko proljeće, četverodnevna biciklistička utrka s pojedinačnim kronometrom i tzv. kraljevskom etapom koja se vozi gotovo po cijeloj Istri. No tijekom današnje prve etape koja su biciklisti vozili od Poreča po okolici sve do do Funtane, duljine 168 kilometara s brdovitim dijelovima rute, desila se teža nesreća.

Naime kako doznajemo od Operativno komunikacijskog centra PU istarske, tijekom prolaska kroz Vrsar došlo do sudara dvoje biciklista koji su pali na tlo, a onda je na njih naletjela čitava grupa, pa je na mokri i sklizak kolnik od kiše palo i njih 20-ak, jedan preko drugih.

Troje biciklista je u ovoj nesreći bilo ozlijeđeno, od čega jedan lakše, a dvojica su prevezena u Opću bolnicu u Pulu zbog težih povreda. U bolnici nam nisu željeli reći hoće li biciklisti ostati tamo i na liječenju.

Utrka se u subotu nastavlja, a policija poziva sve sudionike u prometu na poveći oprez tijekom trajanja utrke.