Kaos u Petruševcu: Napali ženu u šetnji, susjedu razbili glavu

Zvala me je draga da tuku starije ljude. Dotrčao sam ondje i rekao da zovem policiju kad me napalo njih 20, ispričao nam je mještanin zagrebačkog Petruševca kojem su napadači u nedjelju rasjekli čelo

<p>Čuo sam da se ljudi svađaju na ulici, a kad sam izašao iz kuće vidio sam kako dvije žene tuku stariju gospođu. Bacili su je na tlo i razbili joj naočale, a treća napadačica je izvukla suzavac i počela špricati okupljene.</p><p>Ispričao nam je to mještanin zagrebačkog <strong>Petruševca</strong> u kojem je u nedjelju nakon 20 sati došlo do masovne tučnjave na dijelu Radničke ceste uz sam nasip i Domovinski most. Sve je navodno počelo prije nekoliko dana zbog nesuglasica, a završilo sačekušom za majku i sina koji su se vraćali iz šetnje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Intervencija policije lani u Petruševcu</strong></p><p>- Kako su ljudi izašli van smirivati situaciju, tako je dolazilo sve više tih ljudi koji su nedavno doselili u naselje. Izvukli su palice i sjekiru i zamahivali prema ljudima. Derali su se da će nas propucati, da neka samo zovemo policiju da će nam je... majku - ispričao je mladić koji je stao u obranu susjede.</p><p>U jednom trenutku je iz kuće izašao drugi susjed koji je rekao da je zvao policiju. Okomili su se na njega, a jedan napadač udario ga je bokserom po glavi i raskrvario ga.</p><p>- Zvala me je draga da tuku starije ljude. Dotrčao sam ondje i rekao da zovem policiju kad me napalo njih 20. Napali su prvo moju ženu no uspio sam je otrgnuti. Potom su mene počeli tući, ni sam više ne znam s čime. Imam posjekotinu nasred čela, nije mi dobro u glavi - uspio nam je ispričati napadnuti muškarac dok je bio na putu za bolnicu. Dodao je kako će nakon obrade podnijeti kaznenu prijavu. Puno gore prošla je susjeda koju je branio jer je starija.</p><p>- Zvali smo policiju nekoliko puta no njima je trebalo najmanje 25 minuta da dođu. Čim je došla prva patrola napadači su se razbježali. Za njima je stigla interventna policija i oni su otišli u kuću ljudi koji su nas tukli. Govorili su da će se osvetiti - ispričao nam je mještanin.</p><p>Iz PU zagrebačke su nam potvrdili kako su dobili dojavu oko 20.35 sati o sukobu više ljudi. Zasad nema informacija je li itko uhićen, a više toga bit će poznato tek u ponedjeljak.</p>