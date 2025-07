Kaos u prometu nakon koncerta Thompsona: Evo kako možete iz Zagreba, zatvorili su pola grada

Potpuni kaos u prometu nastao je nakon što se nekoliko tisuća ljudi nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu uputilo svojim kućama. Neviđena gužva s tisućama ljudi nastala je nakon koncerta, a Most slobode u potpunosti je zakrčen, kao i okolne ulice. Neki su već i i prije posljednje pjesme počeli napuštati Hipodrom, misleći da će tako izbjeći gužvu. Tisuće ljudi u velikim grupama razilaze se pješice.

Ministarstvo unutarnjih poslova aktiviralo je fazu III. privremene prometne regulacije s ograničenjem prometa nakon koncerta kako bi se što više olakšao razilazak. One se odnose na prometnice na Aveniji Dubrovnik, od rotora Remetinec do rotora Zapruđe, Jadransku Aveniju, u smjeru od petlje Lučko do rotora Remetinec, Jadranski most i Most mladosti.

Od ranije su na snazi u Zagrebu I. i II. faza posebne regulacije prometa u kojoj je zatvorena Avenija Dubrovnik od Frouedove do Ulice Savezne Republike Njemačke. Tramvajski promet i dalje se odvija redovno, javio je HAK.

Zagrebačka obilaznica (A3):

Zabrana prometa - treća faza regulacije prometa zbog koncerta Marka Perkovića Thompsona na hipodromu, zabrana se odnosi na čvor Lučko iz smjera Buzina u smjeru Zagreba, iz smjera Zagreb zapad u smjeru Lučkog te na Jadransku aveniju u smjeru grada. Promet je preusmjeren na obilazne pravce na čvor Buzin i čvor Zagreb zapad.

Obilazno-izlazni cestovni pravci

Zbog koncerta Marka Perkovića Thompsona promet je djelomično ograničen na cestama i naseljima u blizini koncertne lokacije, kao i na glavnim prilaznim pravcima. U suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske, definirani su obilazni pravci iz smjera Novog Zagreba prema zapadu i istoku grada. Glavni pravci koriste obilaznicu, dok alternativne rute izbjegavaju i autoceste i obilaznicu. Sve ove rute mogu se koristiti kao zamjenski pravci tijekom trajanja svih faza prometnih ograničenja.

JUG - ZAPAD:

Glavni pravac: Islandska - SR Njemačke - Avenija Većeslava Holjevca (južni dio) - čvor Buzin – autocesta A3 (zagrebačka obilaznica) - čvor Jankomir (Zagreb-zapad) - Ljubljanska avenija- Zagrebačka avenija - Savska cesta i obrnuto.

Alternativni pravac (sporedne ceste): Islandska ulica – Av. V. Holjevca – Park Hrvatske ratne mornarica – Radmanovačka ulica – Utinjska ulica (kroz naselje Sveta Klara) - Savski gaj XII - Savski gaj XIII – Remetinečka cesta – Karlovačka cesta (kroz naselje Blato i Lučko)- Puškarićeva ulica - Ježdovečka ulica (kroz naselje Ježdovec) - Zagrebačka ulica - Rakitska ulica - Ulica Dr. Franje Tuđmana - Podsusedski most i obrnuto.

JUG - ISTOK:

Glavni pravac: SR Njemačke - Avenija Većeslava Holjevca (južni dio) - čvor Buzin – autocesta A3 (zagrebačka obilaznica) - čvor Ivanja Reka (Zagreb-istok) ili čvor Kosnica preko Radničke - Slavonska avenija - Savska cesta i obrnuto

Alternativni pravac (sporedne ceste): Islandska ulica – Ukrajinska ulica – Sarajevska cesta – Jakuševečka ulica – Jankovićeva ulica - Savska ulica – Ulica Stjepana Radića – Zagrebačka ulica – Domovinski most – Radnička cesta i obrnuto

OBILAZNI PRAVCI

Obilazni pravci koje možete pogledati i na HAK-ovoj karti se preporučuju jer će dijelovi grada te prometnice biti ograničene za prometovanje u tri faze (ograničenja prema rješenju MUP):

Faza 1:

- naselje Kajzerica (omeđeno ulicama Remetinečka, Cimermanova, Riječka, Avenija Dubrovnik), naselje Središće (omeđeno Av. V. Holjevca, Av. Dubrovnik, Gavranovom i Ulicom SR Njemačke), naselje Zapruđe (omeđeno ulicama Av. Dubrovnik, Ulica SR Njemačke , Sarajevska, Sajmišna, Gavranova), Most slobode, Av.Većeslava Holjevca od Av.Dubrovnik do Mosta slobode, UI. Hrvatske bratske zajednice, Trg Stjepana Radića i Vukovarska od Miramarske do Kruga.

Faza 2:

- Avenija Dubrovnik od rotora Remetinec do rotora Zapruđe , te Avenija Većeslava Holjevca od Avenije Dubrovnik do Islandske i Ulica SR Njemačke do Islandske ulice.

Faza 3:

- na Jadranskoj aveniji od petlje Lučko do rotora Remetinec, rotor Remetinec, Remetinečka cesta od ul. Ive Robića do rotora Remetinec, Jadranski most, Selskoj do Horvaćanske ceste, Savskoj do Zagrebačke Avenije, Mostu mladosti i Aveniji Marina Držića od Mosta mladosti do Ulice grada Vukovara