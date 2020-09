Kaos u zadarskim busevima, tinejdžeri se ne drže mjera: Polizat ću te i dobit ćeš koronu!

Većina učenika ne poštuje epidemiološke mjere, maske ne nose, a kako ne održavaju distancu u autobusima u kojima se voze i stariji građani, javni prijevoz postao je jedno od žarišta širenja korona virusa

<p>Civilna zaštita Grada Zagreba od početka nastavke, točnije posljednja dva tjedna, uvodi red među brojne tinejdžere koji rano ujutro iz prigradskih i drugih naselja dolaze u školu u Zadar.</p><p>Većina njih ne poštuje epidemiološke mjere, maske ne nose, a kako ne održavaju distancu u autobusima u kojima se voze i stariji građani, javni prijevoz postao je jedno od žarišta širenja korona virusa.</p><p>Uz sve to, tinejdžerice svojim kolegicama prijete: 'Polizat ću te pa ćeš dobiti koronu!', piše <a href="https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/hrvatska/skandalozno-zastrasivanje-po-gradskim-autobusima-zadarski-tinejdzeri-prijete-polizat-cu-te-pa-ces-dobiti-koronu-roditelji-u-soku-1044460" target="_blank">Slobodna Dalmacija</a>.</p><p>Civilna zaštita Grada Zadra prošli je ponedjeljak dobila bezbroj poziva zabrinutih roditelja i građana koji upozoravaju na velike gužve na Liburnijinim linijama, te na krajnje bezobrazno ponašanje pojedinih tinejdžera, piše Slobodna.</p><p>- Početkom prošlog tjedna primili smo više dojava kako je stanje u autobusima neprimjereno te da se stvaraju velike gužva u ono vrijeme kada djeca idu i kad se vraćaju iz škole. Također smo dobili dojave o tome da se tinejdžeri, pomalo dokazuju, pa zastrašivanju svoje kolegice i kolege iz škole. Moram priznati kako je uvođenje reda u gradski prijevoz bio pomalo izazovan. Usudio bih se reći da je to čak jedan od najvećih problema kojih smo imali - kaže Mate Lukić, voditelj postrojbe Civilne zaštite Grada Zadra, dodajući kako problem gužvi u autobusima nastaje zbog učenika koji se 'natrpaju' u jedan autobus te umirovljenika koji ne odustaju od ranojutarnjih odlazaka u grad.</p><p>- Vozač ne može otići bez djece, a niti ima ovlasti da u autobusu glumi policajca koji će rastjerivati djecu ili pak nekoga neće pustiti u vozilo - objašnjava Lukić.</p><p>Kako bi uveli reda u gradskim autobusima Civilna zaštita grada Zadra uvela je ukupno šest patrola, odnosno 12 pripadnika civilne zaštite koji reguliraju gužvu u javnim autobusima.</p><p>- Odmah drugi dan po dojavi građana o gužvi poslali smo tri patrole kako bi prekontrolirali autobuse i priskočili u pomoć vozačima. No početne tri kontrole nisu bile dovoljne pa smo u srijedu poslali još tri, tako da sada, u vrijeme odlaska srednjoškolaca u školu i pri njihovom povratku u autobusima dežura Civilna zaštita. Zbog uvođenja pripadnika CZ unutar autobusa od građana smo krajem tjedna počeli primati pozitivne reakcije, istaknuo je Lukić dodajući kako pripadnici CZ već dvjesto dana rade u tri smjene i kontroliraju provedbu odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite.<br/> </p>