Zahvaljujući nesebičnim donacijama, banka humanog mlijeka omogućuje da ove bebe dobiju prirodnu hranu koja se ne može u potpunosti nadomjestiti formulom
Kap doniranog humanog mlijeka, more je nade za palčiće
Banka humanog mlijeka predstavlja jednu od najplemenitijih i najvažnijih zdravstvenih usluga u području neonatologije i dojenja. To je posebno organizirano mjesto gdje se prikuplja, provjerava i čuva mlijeko majki donatorica kako bi se mogao sigurno davati bebama kojima je najpotrebnije, a koje zbog različitih razloga ne mogu dobivati mlijeko svojih mama. Za prerano rođene bebe ili one s medicinskim komplikacijama, indeks hranjivih tvari u majčinom mlijeku često može biti presudan za njihov život i daljnji razvoj.
