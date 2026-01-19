Obavijesti

Kap doniranog humanog mlijeka, more je nade za palčiće

Piše Martina Pauček Šljivak,
Kap doniranog humanog mlijeka, more je nade za palčiće
Zahvaljujući nesebičnim donacijama, banka humanog mlijeka omogućuje da ove bebe dobiju prirodnu hranu koja se ne može u potpunosti nadomjestiti formulom

Banka humanog mlijeka predstavlja jednu od najplemenitijih i najvažnijih zdravstvenih usluga u području neonatologije i dojenja. To je posebno organizirano mjesto gdje se prikuplja, provjerava i čuva mlijeko majki donatorica kako bi se mogao sigurno davati bebama kojima je najpotrebnije, a koje zbog različitih razloga ne mogu dobivati mlijeko svojih mama. Za prerano rođene bebe ili one s medicinskim komplikacijama, indeks hranjivih tvari u majčinom mlijeku često može biti presudan za njihov život i daljnji razvoj.

