Kapitalac iz Slavonije: Borio sam se sat vremena s nemani!

Bio sam na pecanju s prijateljem Zdenkom. Ciljano sam išao na soma i baš sam htio kapitalca jer do sada sam ulovio više manjih, lakših od deset kilograma. Tako Požežanin Alen Žagar (37) počinje svoju priču o ulovu soma kapitalca dugog 2,4 metra i teškog 71 kilogram. Ovu grdosiju ulovio je u petak na ribnjaku u Oriovcu nedaleko od Slavonskog Broda, a za to se unaprijed pripremio. Ponio je četiri jača štapa s rolama, na koje je stavio najlon i zvonce pri vrhu, a na udicu veće babuške, duge petnaestak centimetara. Dok su čekali ulov, Zdenko i on su opušteno pekli ribu.

- Štapovi su bili postavljeni uspravno, a zvonca su bila zadužena da nam jave potez ribe. Nešto prije 16 sati zvonce se kratko oglasilo nekoliko puta i onda je sastavilo. Riba je počela izvlačiti najlon, a štap se savio. Pustio sam neka vuče jer je to taktika da se riba umori. Odmah sam znao da je veliki komad i da je u pitanju som - uzbuđeno priča Alen dodajući kako je tad počelo nadmudrivanje s ulovljenom ribom.

Foto: Privatni album

- Lagano sam namotavao najlon i privlačio ga sebi pa bih ga onda puštao da ode dalje. Četiri puta sam ga dovukao blizu obale. Onda smo vidjeli ogromna usta koja bi otvorio na površini i u koja se poput slapa ulijevala voda. Ruke su me već počele boljeti, a moram priznati da je bilo i treme, ali sam bio siguran da ću ga pobijediti. Mislio sam si samo da se ne otkvači. Kad sam ga umorio i dovukao do obale, Zdenko je upotrijebio kuku i tako smo ga nas dvojica izvukli iz vode. Bez njega ga sigurno ne bih mogao izvući - opisuje Alen borbu s ovom nemani dodajući kroz smijeh kako su se u pravom problemu našli kad su ribu izvukli na površinu.

- Nismo uopće znali kako ćemo tako velikog soma odvesti za Požegu. Ali ipak smo ga nekako uspjeli ugurati u Golf ‘dvojku’ - smije se Alen.

Soma je doma očistio, ogulio, skinuo masnoću i isfiletirao.

- Sad se natapa u mlijeku kako bi se iz njega izvukli eventualni mirisi mulja. A onda ću ovih dana pozvati i prijatelje pa ćemo kušati njegovo meso - kaže Alen, koji se ribičijom bavi dvadesetak godina.

Somu se najviše radovao Alenov sin Ivan (12)

Foto: Privatni album

Sin Ivan se uz oca Alena zaljubio u ribolov.

- Kad sam ga donio doma, Ivan je bio impresioniran, nije mogao vjerovati koliki je. Radovao se više nego ja. Vidio sam mu žar u očima i veliku želju da i on ulovi takvu veliku ribu. Nadam se da će uloviti i veću - rekao nam je tata Alen.



