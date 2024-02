Karamarko podijelio uspomenu iz mladosti: 'Oblačim Levisice, mala piva u ruci, svira li Azra?'

Tomislav Karamarko podijelio je putem svog Facebook profila uspomene iz mladosti.

- Petak je, dvorište Studentskog centra… Ekipa je tu. Ubacio sam se u nove Levisice i šećem gužvom s malom pivom u ruci. Skoro svi smo na okupu, Šokre, Jankač, Raga, Mile Koka, a i škvadra sa faksa je nezaobilazna. Tu je i Gul. Dobacuje - pp (plati pivu)! Odmor za oči, djevojke u ljetnim haljinama, slučajni i namjerni, uporni pogledi. Koji upad u vikend… Zvučnici na prvom katu se zagrijavaju. Tko je večeras? Film, Azra, Haustor, Prljavci… Nebitno, svakako će biti dobro - piše Karamarko.

Uz tekst je objavio i fotografiju fotografiranu upravo ispred Studentskog centra u Zagrebu te opisao izlaske tamo.

- Krećemo gore. Na vrhu stubišta redari i kartodrapci, Šafranićevi dečki. Ističe se jedan, visok, plav, uredno ošišan. Obraća mi se - “Hej ti čupavi s ekipom, upadajte! Ako ne bude sve ok, polomit ću vam bambuse.” Dakako, bio je to Dado, moj bratić vrlo osebujnog stila. Čarolija počinje, light show, zvučnici. Cure su u polumraku još zanimljivije i magnetski privlačnije. Uh, gdje me je to iskrcao vremeplov? Studentski dani, mladost, SC-kultno okupljalište generacije, new wave glazba koja nas je formatirala, Teatar &td, Ionesco i Pozdravi, Dragec zelen ko’ zelena trava… Ma to je samo dio priče. Bilo je to prije 40ak godina. Danas je petak i evo je opet, nostalgija. U dvorištu sam SC-a. Nikoga nema. Kažu da mladi u ovim vremenima popunjavaju neke druge prostore i da su im bubnjići drugačijih senzibiliteta. Moja mala Katarinčica fotkala me pred ulazom u SC. Jednog dana ispričat ću joj sve… - dodaje Karamarko.