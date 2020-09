Kardinal Puljić podnosi ostavku

Kardinal Vinko Puljić koji je u utorak napunio 75. godina života potvrdio je kako će papi Franji sukladno ustaljenoj praksi sada ponuditi ostavku kao vrhbosanski nadbiskup

<p>"Moje je dati Papi svoju ostavku a što će on uraditi to stvarno ne znam", kazao je kardinal <strong>Vinko Puljić</strong> u intervjuu za katolički portal nedjelja.ba dodajući kako će poslušati što god Sveti otac odluči.</p><p>Ranije ove godine papa Franjo postavio je vojnog ordinarija <strong>Tomu Vukšića</strong> za vrhbosanskog nadbiskupa koadjutora a generacijsku smjenu unutar katoličke crkve u BiH nastavio je i postavljenjem Petra Palića za mostarsko-duvanjskog biskupa.</p><p>Raniji hvarski biskup novu bi dužnost u Mostaru od 86-godišnjeg <strong>Ratka Perića</strong> trebao preuzeti 13. rujna. </p><p>Kardinal Puljić kazao je kako je Crkva u BiH sada pred izazovom prilagodbe novim zahtjevima vremena dodajući kako to znači i njen unutarnji preustroj.</p><p>Pojasnio je kako to znači da svećenici moraju pokazati hrabrost i sposobnost očuvati evanđeoski duh a vjernici moraju pokazati kako su oni ti koji istinski žive vjeru i prenose je na nova pokoljenja.</p><p>"Moramo biti prepoznatljiva crkva", istaknuo je kardinal Puljić.</p><p>Na izravno pitanje kako u tim promjenama vidi različite zamisli o tome što bi sada trebali činiti Hrvati-katolici i trebaju li se oni "nakon što su izgubili Bosnu koncentrirati na Hercegovinu" kardinal Puljić kategorično je odgovorio kako to promoviraju politike "sklone nepravdi". </p><p>Takav koncept značio bi svođenje Hrvata na život u entičkim enklavama i označio bi još jedno ozakonjenje ratnih nepravdi nametnutih etničkim čišćenjem i otimanjem imovine, ocijenio je vrhbosanski nadbiskup podsjećajući kako je nužno ukazivati na neprihvatljivost onih dijelova Daytonskog sporazuma kojima su ozakonjeni progoni ljudi iz njihovih domova. </p><p>"To je sada teško promijeniti a najveću je cijenu platio je hrvatski narod kao najmalobrojniji", kazao je kardinal Puljić.</p><p>Istaknuo je kako je BiH domovina i Hrvata koji u njoj žive dodajući kako je ta država "povijesna stvarnost koju nije nitko izmislio" a hrvatski je narod za njen opstanak jasno dao glas i na referendumu o neovisnosti iz 1992. godine.</p><p>Kardinal Puljić je sugerirao kako je to bio autentični izraz narodne volje potvrdivši kako se i osobno zalagao za sudjelovanje Hrvata na referendumu o izdvajanju BiH iz bivše SFRJ.</p><p>"Nisam rekao ljudima kako će glasovati nego da im je dužnost opredijeliti se", kazao je kardinal Puljić.</p><p>Dodao je kako je i tijekom rata odlučio ostati u opkoljenom Sarajevu jer je želio ohrabriti narod i vjernike preživjevši pri tom različite opasnosti ali i pozive da napusti glavni grad kakve mu je izravno ili neizravno upućivao ratni čelnik Herceg-Bosne Mate Boban.</p><p>"Moja je reakcija (na te pozive) bila vrlo jasna: nikud ne idem i zbog toga se nisam pokajao", kazao je kardinal Puljić poručivši kako se Crkva ne povlači nego ide za svojim poslanjem evangelizacije.</p>